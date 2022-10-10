"Енергетичний терор РФ": Україна зупиняє експорт електроенергії до ЄС

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Росія цілеспрямовано завдавала ударів по ТЕЦ та електропідстанціям, щоб зупинити експорт української електроенергії. З 11 жовтня енергопостачання до Європи припиняється.

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Через російські ракетні обстріли по об'єктах критично важливої інфраструктури Україна з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії до країн ЄС. Про це повідомляється на сторінці Міненерго у Facebook.

"Росія продовжує енергетичний терор проти України та посилює тиск на Євросоюз", — йдеться у публікації.

У відомстві нагадали, що Україна продовжувала постачати електроенергію країнам ЄС та Молдові навіть після зупинки роботи Запорізької АЕС, яка вже 7 місяців перебуває в окупації. Тим самим Україна допомагала Європі зменшити залежність від російських енергоресурсів.

На думку міністра енергетики України Германа Галущенка, Росія завдавала ударів по ТЕЦ та електропідстанціям саме для того, щоб зупинити експорт української електроенергії.

Тепер Україна змушена зупинити постачання, щоб стабілізувати власну енергосистему.

Нагадаємо, що в Радфеді РФ підтримали масований обстріл України, і заявили про початок нового етапу війни. У Кремлі припускають, що обстріл інфраструктурних об'єктів в Україні призведе до імпічменту президента Зеленського.

Раніше Фокус повідомляв, що Віталій Кім попередив про нові ракетні удари по Україні, оскільки російські кораблі "перезарядили калібри" і знову вийшли у Чорне море, а літаки готуються до вильоту з аеродрому в Астрахані. До того ж, голова ОВА попросив жителів Миколаєва економити електроенергію, щоб допомогти іншим областям України.