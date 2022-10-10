Новий етап війни розпочався: у Радфеді РФ підтримали масований обстріл України

Російська влада сподівається, що українці після обстрілів об'єктів інфраструктури ініціюють імпічмент президента Зеленського.

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Голова комітету Ради федерації РФ із оборони та безпеки Віктор Бондарев заявив, що відсьогодні російська армія розпочала "новий етап спеціальної військової операції", про що, за його словами, свідчить сьогоднішній масований обстріл міст України. Про це російський сенатор написав у своєму телеграм-каналі в понеділок, 10 жовтня.

"Відсьогодні Росія приступила до нового етапу спеціальної військової операції. І діяти ми будемо ще рішучіше", — заявив член Радфеду РФ.

За словами Бондарева, Росія пішла "на вимушений крок" у вигляді ударів по критичній інфраструктурі України, які мають спонукати українську владу "тисячу разів подумати" перед атаками, схожими на нещодавній підрив Кримського мосту. При цьому сенатор припустив, що народ України буде змушений задуматися, "який тягар він зазнає через політику президента, його адміністрацію та оточення", та ініціює зміну влади у вигляді імпічменту.

"Жодна війна не обходиться без жертв. Але ми докладаємо всіх зусиль до того, щоб мінімізувати їхню чисельність", — додав Бондарев.

Нагадаємо, сьогодні вранці Збройні сили РФ випустили по Україні понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, більше половини з яких вдалося збити. Інші вразили критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Зі свого боку, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ, назвав ракетні удари по українських містах "першим епізодом" російської агресії та пообіцяв, що будуть інші.