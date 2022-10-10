Новый этап войны начался: в Совфеде РФ поддержали массированный обстрел Украины

Российские власти надеются, что украинцы после обстрелов объектов инфраструктуры инициируют импичмент президента Зеленского.

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Глава комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что с сегодняшнего дня российская армия приступила к "новому этапу специальной военной операции", о чем, по его словам, свидетельствует сегодняшний массированный обстрел городов Украины. Об этом российский сенатор написал в своем телеграм-канале в понедельник, 10 октября.

"С сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции. И действовать мы будем еще более решительно", — заявил член Совфеда РФ.

По словам Бондарева, Россия пошла "на вынужденный шаг" в виде ударов по критической инфраструктуре Украины, которые должны побудить украинские власти "тысячу раз подумать" перед атаками, похожими на недавний подрыв Крымского моста. При этом сенатор допустил, что народ Украины будет вынужден задуматься, "какие тяготы он терпит из-за политики президента, его администрации и окружения", и инициирует смену власти в виде импичмента.

"Ни одна война не обходится без жертв. Но мы прилагаем все усилия к тому, чтобы минимизировать их численность", — добавил Бондарев.

Напомним, сегодня утром Вооруженные силы РФ выпустили по Украине более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины из которых удалось сбить. Остальные поразили критическую инфраструктуру и гражданские объекты, в результате атаки есть погибшие и раненые.

В свою очередь бывший президент России Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, назвал ракетные удары по украинским городам "первым эпизодом" российской агрессии и пообещал, что последуют другие