"Энергетический террор РФ": Украина останавливает экспорт электроэнергии в ЕС

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Россия целенаправленно наносила удары по ТЭЦ и электроподстанциям, чтобы остановить экспорт украинской электроэнергии. С 11 октября поставки в Европу останавливаются.

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Из-за российских ракетных обстрелов по объектам критически важной инфраструктуры Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в страны ЕС. Об этом сообщается на странице Минэнерго в Facebook.

"Россия продолжает энергетический террор против Украины и усиливает давление на Евросоюз", — говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что Украина продолжала поставлять электроэнергию странам ЕС и Молдове даже после остановки работы Запорожской АЭС, которая уже 7 месяцев находится в оккупации. Тем самым Украина помогала Европе снизить зависимость от российских энергоресурсов.

По мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Россия наносила удары по ТЭЦ и электроподстанциям именно с тем, чтобы остановить экспорт украинской электроэнергии.

Теперь же Украина вынуждена остановить поставки, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

Напомним, что в Совфеде РФ поддержали массированный обстрел Украины, и заявили о начале нового этапа войны. В Кремле допускают, что обстрелы инфраструктурных объектов в Украине приведут к импичменту президента Зеленского.

Ранее Фокус сообщал, что Виталий Ким предупредил о новых ракетных ударах по Украине, поскольку российские корабли "перезарядили калибры" и вновь вышли в Черное море, а самолеты готовятся к вылету с аэродрома в Астрахани. К тому же глава ОВА попросил жителей Николаева экономить электроэнергию, чтобы помочь другим областям Украины.