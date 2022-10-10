"Перезарядили калибры": Ким предупредил о новых ракетных обстрелах

По словам главы Николаевской ОВА, российские корабли вновь выходят в море, а самолеты готовятся ко взлету. Жителей Николаева он попросил экономить электроэнергию, чтобы помочь регионам Украины, в которых возникли перебои с электроэнергией из-за ракетных ударов.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о том, что угроза ракетных ударов еще не миновала, и что серия ракетных ударов по Украине может повториться. Обстреливать могут со стороны Черного моря и с воздуха — самолеты на аэродроме в Астрахани готовятся ко взлету. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава ОВА призвал граждан не пренебрегать сигналами тревоги.

"Корабли опять выходят в Черное море, перезарядили они калибры эти, и готовятся на взлет самолеты из Астрахани, — предупредил глава ОВА, — гипотетически еще могут быть удары, поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, не пренебрегайте своей безопасностью".

"Троллейбусов будет меньше"

Ко всему прочему, руководитель Николаевской области попросил экономить электроэнергию в часы пиковой нагрузки с 5 до 8 вечера. Он напомнил, что в Украине общая система энергоснабжения, поэтому нужно помочь районам, где наблюдаются перебои из-за ракетных обстрелов.

"У нас нет "прилетов"<…> Но я прошу всех немного ограничить, а по мере возможности — много, потребление электроэнергии в вечернее время", — сказал Ким, предупредив, что не стоит удивляться тому, что в городе будет меньше троллейбусов.

Напомним, что Киевская область временно останется без света из-за обстрелов. Критические объекты обеспечат электроэнергией, а на остальных будут наблюдаться отключения — примерно двухчасовые.

Ранее Фокус сообщал, что Россия атаковала переполненные улицы украинских городов. По мнению эксперта по безопасности, руководство РФ намеренно распорядилось нанести ракетные удары в час-пик. Аналитик Джимми Раштон считает, что страны Запада вовремя не предоставили ВСУ нужных средств защиты от российского террора.