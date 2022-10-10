"Перезарядили калібри": Кім попередив про нові ракетні обстріли

За словами голови Миколаївської ОДА, російські кораблі знову виходять у море, а літаки готуються до зльоту. Мешканців Миколаєва він попросив економити електроенергію, щоб допомогти регіонам України, в яких виникли перебої з електроенергією через ракетні удари.

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Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив про те, що загроза ракетних ударів ще не минула, і що серія ракетних ударів по Україні може повторитися. Обстрілювати можуть з боку Чорного моря та з повітря – літаки на аеродромі в Астрахані готуються до зльоту. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Глава ОДА закликав громадян не нехтувати сигналами тривоги.

"Кораблі знову виходять у Чорне море, перезарядили вони ці калібри, і готуються на зліт літаки з Астрахані, — попередив глава ОДА, — гіпотетично ще можуть бути удари, тому стежте за сигналами повітряної тривоги, не нехтуйте своєю безпекою".

"Тролейбусів буде менше"

До того ж, керівник Миколаївської області попросив економити електроенергію в години пікового навантаження з 5 до 8 вечора. Він нагадав, що в Україні загальна система енергопостачання, тому потрібно допомогти районам, де спостерігаються перебої через ракетні обстріли.

"У нас немає "прильотів"<…> Але я прошу всіх трохи обмежити, а в міру можливості — багато, споживання електроенергії у вечірній час", — сказав Кім, попередивши, що не варто дивуватися з того, що в місті буде менше тролейбусів.

Нагадаємо, що Київська область тимчасово залишиться без світла через обстріл. Критичні об'єкти забезпечать електроенергією, а на інших спостерігатимуться відключення — приблизно двогодинні.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія атакувала переповнені вулиці українських міст. На думку експерта з безпеки, керівництво РФ навмисно розпорядилося завдати ракетних ударів у годину пік. Аналітик Джиммі Раштон вважає, що країни Заходу вчасно не надали ЗСУ потрібних засобів захисту від російського терору.