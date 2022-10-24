Росія не зможе влаштувати енергетичний колапс в Україні, — Буданов

Кремль мріє залишити українців без світла й опалення, проте цього йому не вдасться зробити, запевнив начальник ГУР.

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Росія прагне залишити Україну без електроенергії та теплопостачання в умовах зими, проте здійснити цей план державі-агресору не вдасться. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, завдаючи ударів по критичних об'єктах інфраструктури України Кремль намагається посіяти паніку, завдати втрат енергетичному сектору та припинити експорт електроенергії, щоб посилити економічну ситуацію.

"Занурити Україну в суцільну пітьму та холодну зиму— це їхня мрія. Але, повірте, цього не станеться, всі наші служби працюють відповідно, і їхні мрії не здійсняться", — запевнив начальник розвідки.

Також глава ГУР зазначив, що наразі російські війська практично не завдають ударів по військових об'єктах і вражають виключно цивільні. Цей факт, за словами Буданова, підтверджує твердження, що РФ використовує терористичні методи для ведення війни й сама по собі є державою-терористом.

"Крім того, навіть сама назва іранського дрона Shahed-136 (якими війська РФ завдають ударів по Україні) — це все туди. Вони люблять символізм і символ терору використовують", — сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 10 по 18 жовтня російські війська знищили 30% українських електростанцій.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, зі свого боку, заявив, що після масованих ракетних ударів ЗС РФ українці мають бути готові до відключення опалення, електрики та водопостачання.