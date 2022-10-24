Россия не сможет устроить энергетический коллапс в Украине, — Буданов

Кремль мечтает оставить украинцев без света и отопления, однако этого сделать ему не удастся, заверил начальник ГУР.

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Россия стремится оставить Украину без электроэнергии и теплоснабжения в условиях зимы, однако осуществить этот план государству-агрессору не удастся. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, нанося удары по критическим объектам инфраструктуры Украины Кремль пытается посеять панику, нанести потери энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии, чтобы усугубить экономическую ситуацию.

"Погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся", — заверил начальник разведки.

Также глава ГУР отметил, что на данный момент российские войска практически не наносят ударов по военным объектом и поражают исключительно гражданские. Этот факт, по словам Буданова, подтверждает утверждение о том, что РФ использует террористические методы для ведения войны и сама по себе является государством-террористом.

"Кроме того, даже само название иранского дрона "Shahed-136" (которыми войска РФ наносят удары по Украине) — это все туда. Они любят символизм и символ террора используют", — сказал Буданов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 по 18 октября российские войска уничтожили 30% украинских электростанций.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в свою очередь заявил, что после массированных ракетных ударов ВС РФ украинцы должны быть готовы к отключению отопления, электричества и водоснабжения.