Украинское электричество поможет заменить Европе энергоресурсы из РФ, — Зеленский (видео)

Украина потенциально может экспортировать десятки гигаватт электричества. Благодаря этому ЕС в будущем может обойтись без России в вопросе поставок энергии, заверил президент.

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Украина способна поставлять в Европу десятки гигаватт электроэнергии после освобождения территории от российских войск. Потенциально украинский экспорт сможет заменить Европе энергоресурсы, поставляемые с территории государства-агрессора. Об этом в ходе выступления на немецко-украинском экономическом форуме заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина — это энергетическая безопасность Европы, и не только наших соседей. Когда мы освободим всю нашу территорию от российских захватчиков, Европейский Союз сможет с нашей помощью замещать грязные российские энергоресурсы", — сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что экспорт украинской электроэнергии потенциально может достигать десятков гигаватт — это поможет Евросоюзу придерживаться своей климатической политики по отказу от вредных для экологии энергоресурсов, в частности, ископаемого топлива.

Напомним, из-за российских ракетных обстрелов по объектам критически важной инфраструктуры Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии в страны Евросоюза.

Тем временем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отверг возможность наступления в Украине энергетического коллапса из-за ударов войск государства-агрессора. По его словам, одной из целей атак со стороны РФ было прекращение экспорта электроэнергии с территории Украины.