ЕС стоит забыть о введении новых санкций против России, — МИД Венгрии

Ограничения, введенные Евросоюзом против РФ, несут за собой более серьезные последствия, чем война России против Украины, заявил министр Петер Сийярто.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюзу стоит отказаться от планов по введению очередного пакета санкций в отношении России, так как это, по его мнению, лишь усугубит энергетический кризис в странах блока. Об этом во вторник, 20 сентября, пишет агентство Reuters.

"Евросоюз должен… перестать упоминать о восьмом пакете санкций, должен перестать отмечать меры, которые только еще больше усугубят кризис энергоснабжения", — цитирует агентство главу внешнеполитического ведомства Венгрии.

Помимо этого Сийрято опубликовал в своем Facebook пост, в котором заявил, что последствия санкций для Европы сильнее, чем последствия войны РФ против Украины.

"Это значит, что реальная причина стоящих перед нами проблем, не только война, но и санкции, наложенные из-за нее. Вне "европейского пузыря" становится понятно, что такой настрой уже появился в большей части мира, поскольку страны страдают от последствий санкционной политики", — написал венгерский дипломат.

При этом Сийярто предложил вынести вопрос о вреде санкций против России на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече, которая остоялась еще 10 сентября, заявил о том, что он попытается помешать Евросоюзу продлить санкции против России еще на полгода и что в Украине война будет длиться еще 8 лет.

Ранее депутаты Европейского парламента проголосовали за отчет, в котором говорится, что Венгрия не является полностью демократическим государством, а вместо этого функционирует как "избирательная автократия".