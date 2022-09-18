Премьер-министр Венгрии Орбан: Украина потеряет половину своей территории, а ЕС грозит распад

Виктор Орбан на закрытой встрече говорил о том, что война в Украине продлится до 2030 года и к тому же времени развалится ЕС.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече, которая остоялась еще 10 сентября, заявил о том, что он попытается помешать Евросоюзу продлить санкции против России еще на полгода и что в Украине война будет длится еще 8 лет. В результате наша страна, по его словам, потеряет от трети до половины своей территории. О подробностях секретного совещания в венгерском поселке Кетче только сейчас пишет издание Szabad Europa.

Закрытую встречу, в которой приняли участие сам Виктор Орбан, члены венгерского правительства, а также представители местного истеблишмента, организовала партия "Фидес", главой которой является премьер Венгрии. Учитывая, что эта встреча была совершенно секретной, издание располагает только информацией, полученной со слов участников закрытого мероприятия.

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Одним из главных моментов встречи, по данным венгерского СМИ, было обсуждение войны в Украине. Орбан заявил, что он считает, что война с Россией продлится до 2030 года и в конечном итоге Украина потеряет если не половину, то треть своей территории. По словам премьер-министра Венгрии, эта война могла бы остаться локальным конфликтом, если бы не вмешательство западных стран. А введением санкций против России, по мнению Орбана, ЕС делает хуже только себе.

По прогнозу Виктора Орбана, из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% процентов европейской промышленности. Поэтому Орбан считает, что нужно приложить все усилия, чтобы ЕС не продлил еще на полгода действие санкций против России.

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Венгерский премьер считает себя пока что единственным лидером страны, члена ЕС, который имеет такую позицию. Но он надеется, что после выборов в Италии, в этой стране будет создано правительство, которое его подержит в этом направлении. Также Орбан заявил, что в Европе нет лидера, который бы думал об интересах ЕС и вспомнил в этом плане Ангелу Меркель.

Также в ходе закрытой встречи Орбан допустил развал ЕС к 2030 году. По его мнению, к 2040 году иммигранты-мусульмане будут составлять большинство во французских городах, такая же ситуация может сложиться в других странах ЕС. По словам Орбана, в таком случае отношения Венгрии с этими странами нужно пересмотреть, поскольку речь идет о том, насколько европейской можно назвать страну, в которой коренные европейские народы живут в большинстве только в нескольких городах.

Также венгерский премьер считает, что новым центром силы Европейского союза станут страны — члены Вышеградской четверки, то есть, Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Орбан признал, что пока отношения между странами остаются натянутыми из-за войны в Украине, но он ожидает вскоре начало благотворного сотрудничества с Чехией и Словакией.

По словам Орбана, к 2030 году эти четыре страны станут "чистыми плательщиками" в бюджет ЕС, поэтому стоит задуматься о том, какой смысл несет членство в этой организации и что оно дает на самом деле. Если положительные ответы не будут получены, то стоит сделать "нужные выводы", сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии также упомянул о том, что Европа оказалась готова к приходу новых игроков в мировой политике, в основном Китая. Орбан считает китайскую экономическую модель очень эффективной и хочет создать нечто подобное в Венгрии.

Провокационные заявления Орбана не единичны. На днях в унисон премьеру экс-глава МИД Румынии заявил о том, что Украина должна отдать территории Венгрии, Польше и России.

И все эти заявления делаются на фоне крупного скандала, который разворачивается вокруг положения Венгрии в ЕС. Страну признали не соответствующей стандартам демократического государства, а в Еврокомиссии заявили, что рассматривают заморозку примерно 7,5 млрд евро для Венгрии из-за проблем с коррупцией в этой стране. Финансирование будет остановлено по трем основным программам из фонда сбалансированного развития Евросоюза, пишет Euronews.

О том, что Евросоюз планировал сократить финансирование Венгрии, Фокус уже писал.