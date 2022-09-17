Украина должна отдать территории Венгрии, Польше и России, – экс-глава МИД Румынии

Андрей Марга, в прошлом коммунист и осведомитель румынских спецслужб, считает, что Украина находится в "неестественных границах". По его мнению, Киеву стоит передать западные земли Венгрии, Румынии и Польше, а России — Донбасс и Крым.

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Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга считает, что Украина должна отдать часть территорий России, Румынии, Венгрии и Польше. Об этом сказал на презентации своей книги "Судьба демократии" в городе Алба-Юлия, пишет издание Digi24.

"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Румынии — Буковину и России — Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты", — заявил Марга.

Отвечая на вопрос о полномасштабной войне в Украине, бывший чиновник сказал, что вопрос нужно решать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.

"У нас нет секретных документов, которые привели к ситуации в Украине. Пока не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет, демократия пострадает. Я за политический реализм, у сверхдержав США, Китая, России и Евросоюза должно быть понимание новой структуры безопасности в Европе и мире", — заявил Андрей Марга.

По его мнению, Румынии "нечего делать" в войне России с Украиной.

У Румынии есть все ресурсы, чтобы не пострадать от энергетического кризиса", — заявил бывший министр.

Марга критически отозвался о демократии в Украине.

"Там еще далеко до демократии. Сейчас (в Украине) запрещены партии, телевидение находится под контролем. Страна, из которой большинство людей уезжает с деньгами, не может быть ни демократической, ни развитой", — поделился он мнением.

Андрей Марга — философ, политолог и осведомитель спецслужб

76-летний Андрей Марга — румынский философ, социолог и политолог. Он занимал должности министра иностранных дел с мая по август 2012 года и министра образования Румынии с декабря 1997-го по декабрь 2000 года.

[ + – ] Андрей Марга опровергал связи со спецслужбами

Марга был ректором Университета Бабеша-Бойяи и президентом Румынского института культуры. Еще в студенчестве он вступил в Коммунистическую партию Румынии.

В одном из докладов Национального совета Румынии по изучению архивов службы безопасности сказано, что Андрей Марга вместе с женой Делией были осведомителями Департамента государственной безопасности. Известно, что они давали сведения о встречах с американским антропологом Кэтрин Вердери.

Сам философ опровергал связи со спецслужбами.

"Я никаких информативных заметок не давал, меня никто не просил это делать. За всей кампанией стоят фальсификации и манипуляции, в которых у меня нет времени разбираться", — говорил он журналистам.

Напомним, что в российском Санкт-Петербурге в июне на экономическом форуме показывали карту якобы раздела Украины после завершения так называемой "спецоперации".

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