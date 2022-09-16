США объявили о новом пакете вооружений на 600 млн долларов для Украины: что получат ВСУ

В США также отреагировали на угрозы МИД РФ по поводу передаче Украине ракет ATACMS.

Related video

Администрация Байдена объявила о новом пакете вооружений для Украины на сумму 600 миллионов долларов. Таким образом США хотят подпитывать успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, о чем пишет The Guardian.

В материале сказано, что пакет будет включать в себя больше тех же типов боеприпасов и снаряжения, которые помогли украинским силам дать отпор российской армии на востоке и на юге Украины.

"С завидным мужеством и решимостью народ Украины защищает свою родину и борется за свое будущее", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкена.

По его словам, Штаты предоставляют Украине возможности, чтобы позволить изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров, когда придет время.

Журналисты также пишут, что недавний разгром Москвы на северо-востоке Украины стал ее крупнейшим военным поражением с момента вывода российских войск из районов под Киевом более пяти месяцев назад.

Также издание пишет, что президент США Джо Байден санкционировал последний пакет помощи, используя свои полномочия по сокращению расходов, которые позволяют президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США.

Отмечается, что с начала войны Вашингтон направил правительству Киева около 15,1 миллиарда долларов на помощь в обеспечении безопасности.

В издании Reuters сообщили, что в пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), очки ночного видения, мины Claymore, оборудование для разминирования, 105-мм артиллерийские снаряды и 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды, сообщил Пентагон.

Отметим, что в США также отреагировали на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о поставках Киеву вооружения большой дальности, в том числе баллистических ракет ATACMS. Так, в РФ пригрозили, что при передаче Украине таких ракет, Вашингтон перейдет "красную линию", а потому станет стороной конфликт.

И вот слова Захаровой прокомментировал представитель Госдепа США Нед Прайс. По его словам, Вашингтон предоставляет Киеву оружие лишь для обороны своей территории.

Ранее Фокус писал, что США не намерены поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По информации журналистов, американские власти не верят, что боевой ландшафт на войне в Украине изменился на столько, чтобы изменять краткосрочную стратегию в поставках вооружения ВСУ.

Еще напомним, что минфин США ввел новые санкции против Кадырова и его семьи. Под ограничения также попали некоторые российские политики и коллаборанты, которые руководят на оккупированных территориях Украины. Активы фигурантов будут заблокированы.