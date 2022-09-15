США не намерены поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, — CNN

По информации журналистов, американские власти не верят, что боевой ландшафт на войне в Украине изменился на столько, чтобы изменять краткосрочную стратегию в поставках вооружения ВСУ.

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Администрация президента США Джо Байдена пока что не готова отправлять в Украину некоторые виды оружия и отклоняет запросы украинских властей, несмотря на успехи ВСУ на фронте. В частности, речь идет о передачи дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации журналистов, американские власти рассматривают недавнее успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области как свидетельство того, что поставляемое Западом вооружение и разведданные являются эффективными.

Однако некоторые представители США предостерегают, что еще рано называть ситуацию на фронте поворотным событием, ведь ВС РФ еще не истощены.

Кроме того, официальные лица США не верят, что боевой ландшафт на войне в Украине изменился на столько, чтобы изменять краткосрочную стратегию в поставках вооружения ВСУ.

"США все еще не склонны предоставлять украинским силам армейские тактические ракетные комплексы большой дальности, также известные как ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев", — сказали источники журналистам.

Что известно о ракетах ATACMS?

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", дальностью 300 километров. Снаряд можно выпускать с реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Пусковой контейнер ATACMS имеет крышку с узором из шести окружностей, как на стандартной крышке ракеты MLRS.

Напомним, 23 августа издание Politico сообщало, что США могли тайно поставить Украине более мощное оружие. В частности, ракеты большей дальности ATACMS и управляемые активно-реактивные снаряды Excalibur.

25 августа в Пентагоне заявили, что Киеву пока что не нужны дальнобойные ракеты ATACMS. В Минобороны США считают, что ВСУ больше нуждаются в снарядах GMLRS дальностью 70-80 км. Это связанно с тем, что большинство целей для украинских военных находится в их зоне доступа.

15 сентября представительница МИД РФ Мария Захарова пригрозила США признанием стороной войны в случае передачи Украине ракет большей дальности. По ее словам, таким образом Вашингтон перейдет "красную черту".