США не мають наміру постачати Україні далекобійні ракети ATACMS, — CNN

За інформацією журналістів, американська влада не вірить, що бойовий ландшафт на війні в Україні змінився на стільки, щоб змінювати короткострокову стратегію у постачанні озброєння ЗСУ.

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Адміністрація президента США Джо Байдена поки не готова відправляти в Україну деякі види зброї та відхиляє запити української влади, попри успіхи ЗСУ на фронті. Зокрема, йдеться про передачу далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, американська влада розглядає нещодавній успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області як свідчення того, що озброєння, що постачає Захід, і розвіддані є ефективними.

Однак деякі представники США застерігають, що ще рано називати ситуацію на фронті поворотною подією, адже ЗС РФ ще не виснажені.

Крім того, офіційні особи США не вірять, що бойовий ландшафт на війні в Україні змінився на стільки, щоб змінювати короткострокову стратегію у постачанні озброєння ЗСУ.

"США все ще не схильні надавати українським силам армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності, також відомі як ATACMS, які вони вимагали протягом кількох місяців", — сказали джерела журналістам.

Що відомо про ракети ATACMS?

ATACMS — тактична балістична ракета класу "земля – земля", дальністю 300 кілометрів. Снаряд можна випускати із реактивних систем залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS. Пусковий контейнер ATACMS має кришку з візерунком із шести кіл, як на стандартній кришці ракети MLRS.

Нагадаємо, 23 серпня видання Politico повідомляло, що США могли таємно поставити Україні потужнішу зброю. Зокрема, ракети більшої дальності ATACMS та керовані активно-реактивні снаряди Excalibur.

25 серпня у Пентагоні заявили, що Києву поки не потрібні далекобійні ракети ATACMS. У Міноборони США вважають, що ЗСУ більше потребують снарядів GMLRS дальністю 70-80 км. Це пов'язано з тим, що більшість цілей для українських військових перебувають у їхній зоні доступу.

15 вересня представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила США визнанням стороною війни у разі передачі Україні ракет більшої дальності. За її словами, так Вашингтон перейде "червону межу".