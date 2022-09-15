Минфин США ввел новые санкции против Кадырова и его семьи

Под ограничения также попали некоторые российские политики и коллаборанты, которые руководят на оккупированных территориях Украины. Активы фигурантов будут заблокированы.

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Министерство финансов США ввело новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадыра и его семьи. Ограничения также коснулись коллаборантов, которые руководят оккупированными регионами и городами в Украине. Санкции предполагают блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Отметим, что Рамзан Кадыров уже находился под американскими санкциями с 2020 года. Тогда в Государственный департамент США заявили, что он причастен к нарушениям прав человека.

Кто из семьи Кадырова попал под санкции?

Дочь Айшат Кадырова, которая является министром культуры Чечни;

дочь Хадижах Кадырова, которая назначена на должность начальника грозненского департамента дошкольного образования;

дочь Табарик Кадырова;

жена Меджи Кадырова;

двоюродный брат Рамзана Кадырова и по совместительству первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимова.

Под санкции также попали:

помощник президента России Максим Орешник;

детский омбудсмен Мария Львова-Белова;

глава Национального расчетного депозитария РФ Виктор Жидков;

генеральный директор НСПК (оператор карт "Мир") Владимир Комлев.

Коллаборанты в санкционном списке США

Минфин Соединенных Штатов также ввел санкции против коллаборантов, которые руководят оккупационными администрациями в Украине. Под ограничения попали:

так называемый глава оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий;

представитель оккупационного совета Запорожской области Владимир Рогов;

"мэр" оккупированного Святогорска в Донецкой области Владимир Бандура;

"мэр" Бердянска Запорожской области Александр Сауленко.

Напомним, 15 сентября Рамзан Кадыров предложил руководителям российских регионов начать "самомобилизацию" без объявления военного положения. По мнению главы Чечни, из каждого региона можно привлечь по минимум тысячи "добровольцев" и отправить их на войну в Украину.

Ранее, 1 сентября итальянские СМИ писали, что в Италии конфисковали одиннадцать вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора. Его считают ярым сторонником агрессивной политики Владимира Путина, а ЕС и Великобритании ввели против него санкции в начале вторжения России в Украину.