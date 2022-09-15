Мінфін США ввів нові санкції проти Кадирова та його родини

Під обмеженням також опинилися деякі російські політики та колаборанти, які керують на окупованих територіях України. Активи фігурантів заблокують.

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Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова та його родини. Обмеження також торкнулися колаборантів, які керують окупованими регіонами та містами України. Санкції передбачають блокування активів та ізоляцію від доларової системи. Про це повідомляє сайт американського відомства.

Зазначимо, що Рамзан Кадиров вже перебував під американськими санкціями з 2020 року. Тоді до Державного департаменту США заявили, що він причетний до порушень прав людини.

Хто з родини Кадирова потрапив під санкції?

Дочка Айшат Кадирова, яка є міністром культури Чечні;

доньку Хадіжат Кадирова, яку призначено на посаду начальника грозненського департаменту дошкільної освіти;

дочка Табарік Кадирова;

дружина Меджі Кадирова;

двоюрідний брат Рамзана Кадирова та за сумісництвом перший заступник керівника адміністрації глави та уряду Чечні Турпал-Алі Ібрагімова.

Під санкції також потрапили:

помічник президента Росії Максим Орешник;

дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова;

голова Національного розрахункового депозитарію РФ Віктор Жидков;

генеральний директор НСПК (оператор карт "Мир") Володимир Комлєв.

Колаборанти у списку санкцій США

Мінфін Сполучених Штатів також запровадив санкції проти колаборантів, які керують окупаційними адміністраціями в Україні. Під обмеження потрапили:

так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області Євген Балицький;

представник окупаційної ради Запорізької області Володимир Рогов;

"мер" окупованого Святогірська у Донецькій області Володимир Бандура;

"мер" Бердянська Запорізької області Олександр Сауленко.

Нагадаємо, 15 вересня Рамзан Кадиров запропонував керівникам російських регіонів розпочати "самомобілізацію" без оголошення воєнного стану. На думку глави Чечні, з кожного регіону можна залучити щонайменше тисячу "добровольців" і відправити їх на війну в Україну.

Раніше, 1 вересня, італійські ЗМІ писали, що в Італії конфіскували одинадцять вілл російського мільярдера В'ячеслава Кантора. Його вважають затятим прихильником агресивної політики Володимира Путіна, а ЄС та Великобританії запровадили проти нього санкції на початку вторгнення Росії до України.