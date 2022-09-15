Регіони РФ мають розпочати "самомобілізацію" без оголошення воєнного стану, — Кадиров

Глава Чечні вважає, що ЗС РФ можуть отримати значний контингент для продовження воєнних дій на території України.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував усім російським регіонам розпочати "самомобілізацію" без оголошення воєнного стану в Росії. Внаслідок цього ЗС РФ можуть отримати значний контингент для продовження воєнних дій на території України. Про це він написав у Telegram.

Кадиров заявив, що кожен керівник регіонів може залучити, навчити та укомплектувати від тисячі російських "добровольців" для війни в Україні.

"Для окремо взятого суб'єкта це не така вже велика кількість, я навіть сказав би, що це — мінімум, який суб'єкти повинні виконати для початку", — написав він.

Він зазначив, що у масштабах усієї країни в межах "самомобілізації" можна зібрати від 85 тисяч осіб. Кадиров додав, що це значний військовий контингент.

"І все це, зауважте, без оголошення мобілізації", — заявив він.

Нагадаємо, після розгрому російських військ у Харківській області речник комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов закликав оголосити в країні загальну мобілізацію. Він назвав те, що відбувається в Україні війною, а не "спецоперацією".

Однак російська влада стверджує, що поки таких планів немає. 12 вересня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що про загальну мобілізацію в Росії не йдеться.

Раніше, 30 серпня, в українській розвідці повідомляли, що через провал прихованої мобілізації РФ збільшує кількість найманців ЧВК. У ГУР розповіли, що вони працюють лише на певних напрямках, як штурмові загони.