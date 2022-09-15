Регионы РФ должны начать "самомобилизацию" без объявления военного положения, — Кадыров

Глава Чечни считает, что ВС РФ могут получить значительный контингент для продолжения военных действий на территории Украины.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил всем российским регионам приступить к "самомобилизации" без объявления военного положения в России. В результате этого ВС РФ могут получить значительный контингент для продолжения военных действий на территории Украины. Об этом он написал в Telegram.

Кадыров заявил, что каждый руководитель регионов может привлечь, обучить и укомплектовать от тысячи российских "добровольцев" для войны в Украине.

"Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала", — написал он.

Он отметил, что в масштабах всей страны в рамках "самомобилизации" можно собрат от 85 тысяч человек. Кадыров добавил, что это внушительный военный контингент.

"И все это, заметьте, без объявления мобилизации", — заявил он.

Напомним, после разгрома российских войск в Харьковской области спикер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов призвал объявить в стране всеобщую мобилизацию. Он назвал происходящее в Украине войной, а не "спецоперацией".

Однако российские власти утверждают, что пока таких планов нет. 12 сентября спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что о всеобщей мобилизации в России речи не идет.

Ранее, 30 августа в украинской разведке сообщали, что из-за провала скрытой мобилизации РФ увеличивает количество наемников ЧВК. В ГУР рассказали, что они работают только на определенных направлениях, как штурмовые отряды.