"Идет война, а не спецоперация": Зюганов потребовал всеобщей мобилизации в РФ

По словам лидера российских коммунистов, россияне не имеют права проиграть войну, поэтому нужна полная мобилизация и законы военного времени.

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Во вторник, 13 сентября, на заседании в Госдуме лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов призвал объявить в стране всеобщую мобилизацию, потому что в Украине идет не спецоперация, а война. Зюганов предупредил, что для РФ она может закончиться либо победой, либо поражением. Об этом сообщает интернет-издание Sota.

По словам Зюганова, операцию можно остановить в любое время, войну же прекратить нельзя.

"Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права", — пояснил лидер коммунистов, добавив, что паниковать не стоит, а нужна полная мобилизация и законы военного времени.

Напомним, что жители РФ написали 145 тыс. доносов в Роскомнадзор за последние полгода. Сотрудникам ведомства поступали жалобы на "фейки" о войне в Украине и сообщения о дискредитации российской армии. Для сравнения, в прошлом году доносов было на 25,5% меньше.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ муниципальные депутаты подписали совместную петицию об отставке Путина. Инициативу поддержали 18 политиков из нескольких округов Москвы, Петербурга и Колпино. После неудач российских войск под Харьковом Путин может прибегнуть к ядерному оружию. Так считает бывшая замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер. В попытке запугать украинцев и западных партнеров руководство Кремля может распорядиться о демонстрационном ядерном ударе над Черным морем, или ударе по военному объекту ВСУ.