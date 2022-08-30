Через провал прихованої мобілізації РФ збільшує кількість найманців із ПВК, — ГУР

За інформацією розвідки, найманці працюють лише на певних напрямках як штурмові загони, що діють у першій лінії наступальних військ.

У Росії є проблеми з проведенням прихованої мобілізації. Зокрема, вона зазнає невдачі у центральних і південно-східних регіонах Росії. Про це заявляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що росіяни дедалі частіше відмовляються йти на війну в Україні. Так у Міністерстві оборони РФ вирішили збільшити кількість найманців із приватних військових компаній. Насамперед Кремль залучає найманців із ПВК "Вагнер" і "Ліга".

За інформацією розвідки, зараз на окупованих територіях України перебувають 4 500-5 000 бойовиків із ПВК. Вони працюють лише на певних напрямках як штурмові загони, що діють у першій лінії наступальних військ.

Нагадаємо, 28 серпня у ГУР повідомляли, що Росія планує мобілізувати ще 90 тисяч людей. Мобілізація проходитиме за допомогою створення так званих добровольчих батальйонів. Мета РФ — заповнити втрати, наростити свої зусилля і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосовано на фронті в Україні.

25 серпня Володимир Путін підписав указ про розширення чисельності ЗС РФ. Особовий склад російської армії зросте на 137 тисяч військових і становитиме 1 150 628 осіб. Штатна кількість армії Росії збільшиться до понад 2 млн.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що загальної мобілізації в Росії не буде. В ISW зазначають, що Володимир Путін намагається уникнути цього, про це свідчить його указ про збільшення чисельності армії.