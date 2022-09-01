В Італії конфіскували одинадцять вілл російського мільярдера В'ячеслава Кантора
Під санкції потрапили розкішні будинки, які раніше належали родині експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі.
Влада Італії заарештувала одинадцять вілл, які належали російському мільярдеру В'ячеславу Кантору. Серед них є розкішні будинки, які Кантор купив у сім'ї колишнього італійського прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі. Зокрема, вілла "Прімавера", яка раніше належала матері Берлусконі, а також вілла "Дольче Драго", яку мільярдер придбав у молодшого брата експрем'єра Італії Паоло Берлусконі. Про це повідомляє L'Unione Sarda.
За інформацією видання, Рада Європи розпорядилася конфіскувати вілли ще у квітні 2022 року, після того, як проти їхнього власника запровадили персональні санкції. Однак знадобилося чотири місяці, щоб виявити компанії, які формально володіли нерухомістю мільярдера.
Вілли Кантора знаходяться в Порто-Ротондо, на північно-східному узбережжі Сардинії. Одна з них розташована по сусідству з літньою резиденцією Берлусконі "Чортоза".
Нагадаємо, В'ячеслав Кантор – російський мільярдер, основний бенефіціар виробника мінеральних добрив "Акрон". Кантору належав контрольний пакет акцій компанії, який він частково передав в управління трьом топменеджерам. Його вважають затятим прихильником агресивної політики президента РФ Володимира Путіна щодо України, а тому після початку повномасштабної війни в Україні влада Великобританія та ЄС запровадила проти нього персональні санкції.
Варто зазначити, що в червні італійська влада повідомляла, що з моменту введення санкцій щодо РФ їм вдалося заморозити майно росіян на загальну суму 1,7 млрд євро.
Фокус раніше писав про те, що в італійському порту Марина-ді-Каррара затримали 140-метрову яхту "Шахерезада", яка фігурує у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального як "яхта Путіна". Її вартість оцінюється в 700 млн доларів. На розкішному судні шість рівнів, між якими можна переміщатися ліфтом. Також на яхті є ангар для вертольота, два вертолітні майданчики та кілька поверхів, на яких розташовані каюти та зона для відпочинку.