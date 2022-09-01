В Италии конфисковали одиннадцать вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора

Под санкции попали роскошные дома, ранее принадлежавшие семье экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Власти Италии арестовали одиннадцать вилл, принадлежавших российскому миллиардеру Вячеславу Кантору. В их числе есть роскошные дома, которые Кантор купил у семьи бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. В частности, вилла "Примавера", принадлежавшая ранее матери Берлускони, а также вилла "Дольче Драго", которую миллиардер приобрел у младшего брата экс-премьера Италии Паоло Берлускони. Об этом сообщает L’Unione Sarda.

По информации издания, Совет Европы распорядился конфисковать виллы еще в апреле 2022 года, после того, как в отношении их владельца ввели персональные санкции. Однако понадобилось четыре месяца, чтобы выявить компании, которые формально владели недвижимостью миллиардера.

Виллы Кантора находятся в Порто-Ротондо, на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них расположена по соседству с летней резиденцией Берлускони "Чертоза".

Напомним, Вячеслав Кантор – российский миллиардер, основной бенефициар производителя минеральных удобрений "Акрон". Кантору принадлежал контрольный пакет акций компании, который он частично передал в управление трем топ-менеджерам. Его считают ярым сторонником агрессивной политики президента РФ Владимира Путина в отношении Украины, а потому после начала полномасштабной войны в Украине власти Великобритания и ЕС ввели против него персональные санкции.

Стоит отметить, что в июне итальянские власти сообщали, что с момента введения санкций в отношении РФ им удалось заморозить имущество россиян на общую сумму 1,7 млрд евро.

Фокус ранее писал о том, что в итальянском порту Марина-ди-Каррара задержали 140-метровую яхту "Шахерезада", которая фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального как "яхта Путина". Ее стоимость оценивается в 700 млн долларов. На роскошном судне шесть уровней, между которыми можно перемещаться на лифте. Также на яхте есть ангар для вертолета, две вертолетные площадки и несколько этажей, на которых расположены каюты и зона для отдыха.