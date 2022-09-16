США оголосили про новий пакет озброєнь на 600 млн доларів для України: що отримають ЗСУ

У США також відреагували на погрози МЗС РФ щодо передачі Україні ракет ATACMS.

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Адміністрація Байдена оголосила про новий пакет озброєнь для України на 600 мільйонів доларів. Таким чином США хочуть підживлювати успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області, про що пише The Guardian.

У матеріалі сказано, що пакет включатиме більше тих же типів боєприпасів та спорядження, які допомогли українським силам дати відсіч російській армії на сході та на півдні України.

"З завидною мужністю та рішучістю народ України захищає свою батьківщину і бореться за своє майбутнє", — заявив держсекретар США Ентоні Блінкена.

За його словами, Штати надають Україні можливості, щоб дозволити змінити ситуацію на полі бою та зміцнити позиції України за столом переговорів, коли настане час.

Журналісти також пишуть, що нещодавній розгром Москви на північному сході України став її найбільшою військовою поразкою з моменту виведення російських військ із районів під Києвом понад п'ять місяців тому.

Також видання пише, що президент США Джо Байден санкціонував останній пакет допомоги, використовуючи свої повноваження щодо скорочення видатків, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США.

Зазначається, що з початку війни Вашингтон направив уряду Києва близько 15,1 мільярда доларів на допомогу у забезпеченні безпеки.

У виданні Reuters повідомили, що до пакета входять високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), окуляри нічного бачення, міни Claymore, обладнання для розмінування, 105-мм артилерійські снаряди та 155-мм високоточні артилерійські снаряди, повідомив Пентагон.

Зазначимо, що у США також відреагували на заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової про постачання Києву озброєння великої дальності, зокрема балістичних ракет ATACMS. Так, у РФ пригрозили, що при передачі Україні таких ракет Вашингтон перейде "червону лінію", а тому стане стороною конфлікт.

І ось слова Захарової прокоментував представник Держдепу США Нед Прайс. За його словами, Вашингтон надає Києву зброю лише для оборони своєї території.

Раніше Фокус писав, що США не мають наміру постачати Україні далекобійні ракети ATACMS. За інформацією журналістів, американська влада не вірить, що бойовий ландшафт на війні в Україні змінився на стільки, щоб змінювати короткострокову стратегію у постачанні озброєння ЗСУ.

Ще нагадаємо, що Мінфін США ввів нові санкції проти Кадирова та його родини. Під обмеження також опинилися деякі російські політики та колаборанти, які керують на окупованих територіях України. Активи фігурантів буде заблоковано.