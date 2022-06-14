Разделят на округа: в РФ показали, что будет с Украиной в случае оккупации (фото)
Пропагандисты опубликовали карту, на которой видно новую схему "административно-территориального деления бывшей Украины". При этом утверждается, что это якобы "переходной период" сроком на 3-5 лет.
В Санкт-Петербурге во время официального экономического форума показали карту Украины с административно-территориальным делением, которое якобы будет установлено на переходной период сроком от трех до пяти лет после завершения "спецоперации". Об этом сообщает Telegram российского пропагандиста Александра Коц.
Пропагандист отметил, что на представленной схеме под номером один значится "Западный территориальный округ", состоящий из восьми областей с межрегиональной столицей в городе Хмельницкий.
Как сообщает российское издание "Репортер", на схеме под номером два значится "Центральный территориальный округ", в который должны войти Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области с центром в Киеве.
Есть ли реакция со стороны Украины?
Украинский политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию Коца. По его словам, схема оккупированной Украины станет дополнением к разговорам о всевозможных компромиссах в войне с РФ.
"Это к теме "прекращения войны", "достижения договоренностей с Россией" и возможных компромиссов", — прокомментировал публикацию Голобуцкий.
Политолог отметил, что схема была представлена не на какой-то вечеринке с участием "имперца Гиркина", а на официальном мероприятии, где обнародовали ранее разработанные и утвержденные свыше планы по тотальной оккупации и разделу Украины.
"И это то, что должно быть направлено официальным Киевом всем союзникам, а также лидерам тех стран, которые настаивают на "примирении" и "завершении войны" и выступают против предоставления Украине оружия, необходимого для победы", — считает он.
По словам эксперта, эта схема является четким и однозначным свидетельством того, что ожидает Украину, если Россия одержит победу в этой войне.
Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что президент Владимир Зеленский якобы готов передать Польше суверенитет Украины. По его словам, Варшава якобы подталкивает Киев к фактической передачи контроля над ключевыми государственными функциями и учреждениями Украины.
Российские спецслужбы в июне начали массово покупать спутниковые снимки территории Украины через подставные фирмы. Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, россияне в основном интересуются локациями в Киеве, базами нефтепродуктов, транспортными узлами и т.д.