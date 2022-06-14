Разделят на округа: в РФ показали, что будет с Украиной в случае оккупации (фото)

Пропагандисты опубликовали карту, на которой видно новую схему "административно-территориального деления бывшей Украины". При этом утверждается, что это якобы "переходной период" сроком на 3-5 лет.

В Санкт-Петербурге во время официального экономического форума показали карту Украины с административно-территориальным делением, которое якобы будет установлено на переходной период сроком от трех до пяти лет после завершения "спецоперации". Об этом сообщает Telegram российского пропагандиста Александра Коц.

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Пропагандист отметил, что на представленной схеме под номером один значится "Западный территориальный округ", состоящий из восьми областей с межрегиональной столицей в городе Хмельницкий.

Как сообщает российское издание "Репортер", на схеме под номером два значится "Центральный территориальный округ", в который должны войти Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области с центром в Киеве.

Есть ли реакция со стороны Украины?

Украинский политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию Коца. По его словам, схема оккупированной Украины станет дополнением к разговорам о всевозможных компромиссах в войне с РФ.

"Это к теме "прекращения войны", "достижения договоренностей с Россией" и возможных компромиссов", — прокомментировал публикацию Голобуцкий.

Политолог отметил, что схема была представлена не на какой-то вечеринке с участием "имперца Гиркина", а на официальном мероприятии, где обнародовали ранее разработанные и утвержденные свыше планы по тотальной оккупации и разделу Украины.

"И это то, что должно быть направлено официальным Киевом всем союзникам, а также лидерам тех стран, которые настаивают на "примирении" и "завершении войны" и выступают против предоставления Украине оружия, необходимого для победы", — считает он.

По словам эксперта, эта схема является четким и однозначным свидетельством того, что ожидает Украину, если Россия одержит победу в этой войне.

Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что президент Владимир Зеленский якобы готов передать Польше суверенитет Украины. По его словам, Варшава якобы подталкивает Киев к фактической передачи контроля над ключевыми государственными функциями и учреждениями Украины.

Российские спецслужбы в июне начали массово покупать спутниковые снимки территории Украины через подставные фирмы. Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, россияне в основном интересуются локациями в Киеве, базами нефтепродуктов, транспортными узлами и т.д.