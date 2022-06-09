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Военный Фокус Российско-украинская война

У Путина считают, что Зеленский готов передать Польше суверенитет Украины

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Сергей Нарышкин
Фото: Википедия | Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Варшава "подталкивает" Киев к передаче ей контроля над важнейшими учреждениями страны.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Владимир Зеленский якобы готов передать Польше суверенитет Украины. Об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Страна-агрессор утверждает, что Польша якобы "усиленно подталкивает" Киев к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями Украины.

Так, по мнению Нарышкина, поляки с согласия президента Украины размещают у себя резервный центр обработки данных украинской налоговой службы.

"Украинскому руководству заявили, что это якобы позволит повысить эффективность работы ведомства", — комментирует российская разведка.

В СВР объяснили свои выводы тем, что задачи по монтажу оборудования украинской налоговой в Польше на себя взяла компания SILTEC. В Москве считают, что она "аффилирована" с местными спецслужбами. При этом методическое сопровождение оказывают представители американских цифровых гигантов Dell, IBM и Cisco.

Из этого разведка страны-агрессора делает заключение, что Киев "осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности и реальном финансовом положении Украины".

Напомним, Балтийский флот РФ начал масштабные учения, в которых задействовано 60 кораблей, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также 2 тысячи единиц вооружения. В Минобороне страны-агрессора говорят, что военнослужащие будут якобы выполнять учебные задачи по "по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота".

Ранее Фокус сообщал, что в ФСБ заявили о задержании исламистов, действовавших по указке из Украины.