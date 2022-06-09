У Путина считают, что Зеленский готов передать Польше суверенитет Украины

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Варшава "подталкивает" Киев к передаче ей контроля над важнейшими учреждениями страны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Владимир Зеленский якобы готов передать Польше суверенитет Украины. Об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Страна-агрессор утверждает, что Польша якобы "усиленно подталкивает" Киев к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями Украины.

Так, по мнению Нарышкина, поляки с согласия президента Украины размещают у себя резервный центр обработки данных украинской налоговой службы.

"Украинскому руководству заявили, что это якобы позволит повысить эффективность работы ведомства", — комментирует российская разведка.

В СВР объяснили свои выводы тем, что задачи по монтажу оборудования украинской налоговой в Польше на себя взяла компания SILTEC. В Москве считают, что она "аффилирована" с местными спецслужбами. При этом методическое сопровождение оказывают представители американских цифровых гигантов Dell, IBM и Cisco.

Из этого разведка страны-агрессора делает заключение, что Киев "осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности и реальном финансовом положении Украины".

Напомним, Балтийский флот РФ начал масштабные учения, в которых задействовано 60 кораблей, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также 2 тысячи единиц вооружения. В Минобороне страны-агрессора говорят, что военнослужащие будут якобы выполнять учебные задачи по "по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота".

Ранее Фокус сообщал, что в ФСБ заявили о задержании исламистов, действовавших по указке из Украины.