В ФСБ заявили о задержании исламистов, действовавших по указке из Украины (видео)

Чекисты сообщили о ликвидации в Ростове-на-Дону ячейки исламской партии "Хизб ут-Тахрир", которую обвиняют в терроризме.

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В Ростове-на-Дону Федеральная служба безопасности России провела обыски в домах приверженцев партии "Хизб ут-Тахрир". По обвинению в терроризме чекисты задержали 13 граждан центральноазиатских стран, сообщают российские пропагандисты со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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В спецслужбе заявили о том, что деятельность участников группы координировали "эмиссары, находящиеся в Украине". Задержанные якобы распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.

При обысках у них изъяли брошюры, телефоны и все электронные гаджеты.

"В отношении организатора возбуждено уголовное дело", — сообщили в ФСБ.

Почему ФСБ охотится на членов "Хизб ут-Тахрир"

Исламская политическая партии "Хизб ут-Тахрир" запрещена в России, там ее считают террористической, поэтому просто за членство в ней можно надолго сесть в тюрьму. Особенно часто по обвинению "в организации деятельности террористической организации" спецслужбы отправляют в тюрьмы крымчан, к примеру, нескольких жителей Белогорского района Крыма приговорили к длительным срокам. До оккупации Крыма партия существовала вполне легально, после захвата полуострова россиянами некоторые ее представители уехали в Украину, чтобы не подвергать опасности себя и свои семьи.

Ранее Фокус писал о том, что Россия – единственная в мире страна, в которой "Хизб ут-Тахрир" считается террористической организацией. В некоторых странах Средней Азии активистов партии также преследуют, но по обвинениям, не связанным с терроризмом, в Германии публичная деятельность "Хизб ут-Тахрир" запрещена за непризнание Израиля, однако ее членов не преследуют.