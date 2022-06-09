У ФСБ заявили про затримання ісламістів, які діяли за вказівкою з України (відео)

Чекісти повідомили про ліквідацію в Ростові-на-Дону осередку ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", яку звинувачують у тероризмі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Ростові-на-Дону Федеральна служба безпеки Росії провела обшуки у будинках прихильників партії "Хізб ут-Тахрір". За звинуваченням у тероризму чекісти затримали 13 громадян центральноазіатських країн, повідомляють російські пропагандисти з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У спецслужбі заявили, що діяльність учасників групи координували "емісари, що знаходяться в Україні". Затримані нібито поширювали терористичну ідеологію та вербували місцевих мусульман та трудових мігрантів.

Під час обшуків у них вилучили брошури, телефони та всі електронні гаджети.

"Щодо організатора порушено кримінальну справу", — повідомили у ФСБ.

Чому ФСБ полює на членів "Хізб ут-Тахрір"

Ісламська політична партія "Хізб ут-Тахрір" заборонена в Росії, там її вважають терористичною, тому просто за членство в ній можна надовго сісти у в'язницю. Особливо часто за звинуваченням "в організації діяльності терористичної організації" спецслужби відправляють до в'язниць кримчан, наприклад, кількох жителів Білогірського району Криму засудили до тривалих термінів. До окупації Криму партія існувала цілком легально, після захоплення півострова росіянами деякі її представники поїхали в Україну, щоб не наражати на небезпеку себе і свої сім'ї.

Раніше Фокус писав про те, що Росія — єдина у світі країна, в якій "Хізб ут-Тахрір" вважається терористичною організацією. У деяких країнах Середньої Азії активістів партії також переслідують, але за звинуваченнями, які не пов'язані з тероризмом, у Німеччині публічна діяльність "Хізб ут-Тахрір" заборонена за невизнання Ізраїлю, проте її членів не переслідують.