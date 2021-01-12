Дело "Хизб ут-Тахрир": крымским татарам объявили приговор, МИД Украины протестует

Трое крымских татар получили от 13 до 18 лет колонии.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил троих крымских татар, обвиняемых по белогорскому делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, пишут "Ґраты".

В частности, 59-летнего Энвера Омерова суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима, из них два первых года – в условиях тюрьмы с последующим надзором после освобождения.

Его сына Ризу Омерова суд приговорил к 13 годам в колонии строгого режима, из которых первые два года ему предстоит провести в тюрьме, с дополнительным надзором после освобождения.

Инженеру Айдеру Джаппарову суд назначил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, из которых первые два года также в тюрьме, и надзор после освобождения.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с решением Южного окружного военного суда РФ в деле "Хизб ут-Тахрир" по обвинениям в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти".

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, решение российского суда названо "позорным", а обвинения в отношении трех украинских граждан – сфабрикованными.

"Они были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым силовыми структурами оккупационной администрации РФ 10 июня 2019 года и в нарушение норм международного права перемещены на территорию России в г. Ростов-на-Дону", – подчеркивают в МИД.

В министерство считают, что досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных защитой доказательств непричастности обвиняемых к инкриминируемым действиям.

Отметим, в ноябре 2020 года в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор троим жителям Красногвардейского района Крыма, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". В частности, Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но первые два года – в тюрьме. Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдуганиева осудили на 17 и 12 лет соответственно. Они также будут отбывать наказание в аналогичных условиях.