Путин покажет "нацизм". Зачем Россия готовит трибунал для защитников "Азовстали"

Полк "Азов" в России хотят признать "террористической организацией". Дело должен рассмотреть Верховный суд России. 26 мая стало известно, что он отложил заседание на конец июня.

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Сначала генпрокуратура РФ открыла производство, но вскоре во время закрытого заседания сама попросила об отсрочке, о чем пишут российские медиа. Причина неизвестна. Ранее в Госдуме РФ обсуждали возможность подготовки спецпоручения о запрете обмена бойцов полка "Азова" на российских военнопленных.

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Тем временем на неподконтрольных территориях Донецкой области так называемые руководители раздают комментарии на тему возможного наказания для "азовцев". Мол, собрали сотни томов уголовных дел по многим эпизодам – с разрушением городов, убийствами гражданских. И потому открыто называют бойцов "Азова" преступниками, "которым светит от 15 лет до пожизненного, а то и смертной казни".

"Те, кому будут предъявлены обвинения, уже не будут считаться пленными, они переходят в категорию обвиняемого преступника. Их переместят в СИЗО и будут судить", – заявляет один из представителей подконтрольных России боевиков.

В поисках виртуальной победы: Путину нужно показать "нацизм в Украине"

Почти три месяца защитники Мариуполя – бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские держали оборону города, до последнего оставаясь на территории стратегического объекта – завода "Азовсталь". И вышли из него только после получения приказа высшего руководства страны. После этого более тысячи бойцов оказались на оккупированной территории: раненые – в больнице Новоазовска, остальные – в колонии №120 в Еленовке Волновахского района Донецкой области. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, со временем всех должны обменять на российских военнопленных. Но в России сразу же стали говорить, что обмен возможен только "после суда".

[ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке [ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке Фото: Getty Images [ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке Фото: Getty Images [ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке Фото: Getty Images [ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке Фото: Getty Images [ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке Фото: Getty Images [ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке [ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке [ + – ] Бойцов "Азова" перевозят в СИЗО в Еленовке Фото: Getty Images

Константин Батозский — политолог, директор Агентства развития Приазовья, в 2014-м советник главы Донецкой ОГА, уверен, что РФ постарается использовать ситуацию с максимальной пропагандистской выгодой для себя, и называет тему "Азова" материалом для внутреннего пользования.

"Россия хочет организовать трибунал над нацизмом. Пленники с "Азовстали" – это люди, которых хотят судить, чтобы продемонстрировать своей публике, что Путин, как и обещал, нашел нацизм в Украине. Теперь его необходимо показательно наказать. Россияне не смогли и не смогут победить в Украине, но победу могут придумать и одержать ее в виртуальном мире", – говорит Батозский.

Политолог отмечает: пропаганда нацелена на чувства, эмоции. В России пытаются сделать все, чтобы "азовцы" вызвали максимальное отвращение у россиян.

"Например, многочисленные телеграм-каналы демонстрируют видео с татуировками бойцов – мол, смотрите, как у нацистов. Во-первых, никто не разбирается в символах. А во-вторых, и надо ли вообще? У россиян есть татуировки с куполами и надписями А.У.Е (аббревиатуру можно расшифровать как "арестантский уклад един". — Ред). Нельзя судить о людях по их татуировкам, как в средневековье. Татуировка для Европы – не аргумент. Каждый — хозяин своего тела. Пусть найдут в публичных действиях "азовцев" какую-нибудь угрозу".

Неоднозначное отношение

Эксперты признают, на Западе существует неоднозначное отношение к полку "Азов".

Вспомним, как в 2015-м палата представителей США запретила обучение батальона "Азов" за деньги американцев (инициатор поправки конгрессмен-демократ Джон Коньерс тогда сказал: "бойцы батальона открыто исповедуют превосходство белой расы или являются антисемитами"), а в 2019-м 40 конгрессменов предлагали внести "Азов" в перечень террористических организаций.

[ + – ] Митинг в поддержку бойцов "Азова" и всех защитников "Азовстали" Фото: Getty Images

"Недостаточно мы всем объяснили. И сегодня это сложный вопрос. Этим пользуется Россия, которая много лет вкладывала средства в дискредитацию Украины, доказывая праворадикальную угрозу. Мифы распространялись на Запад. Я часто общаюсь с иностранными журналистами, говорю, что они поддерживают историю, придуманную Россией, и в которую они инвестируют безумный ресурс. И Западу сейчас трудно признать, что он мог ошибаться. Хотя есть исключения. Кристофер Миллер, журналист "Радио Свобода" много лет писал, как "Азов" устанавливает связи с ультраправыми США и Европы, дискредитируя подразделение, теперь передумал".

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Ныне ситуация несколько изменилась: об "Азове" знает весь мир, и, возможно, пришло время публичных объяснений.

"Во-первых, желание России осудить "Азов" – это не стремление к справедливости. Это часть осознанной политики издевательства над украинцами. Мы должны публично спрашивать: почему людей, защищавших города и являющееся примером мужества, россияне считают нацистами, а представителей своей армии, которые издевались над украинцами, называют освободителями? – говорит Батозский. – Во-вторых, стоит говорить о необходимости допуска международных наблюдателей в места удержания "азовцев", ведь риск, что к бойцам могут применять пытки, сохраняется".

И наконец, пояснять: какую юридическую силу может иметь решение "трибунала", созданного РФ.

Процесс над "Азовом" в России: с юридической точки зрения

Андрей Яковлев, адвокат, эксперт Медийной инициативы по правам человека поясняет: если во время военных действий военнослужащие одной стороны оказались под властью противника, как это произошло с полком "Азов", то их можно считать военнопленными. А значит – они получили защиту Третьей Женевской конвенции, которая определяет их особый статус. И он не позволяет судить военнослужащих за участие в вооруженном конфликте.

Хотя уголовное преследование попавших в плен все-таки возможно. Во-первых, за преступления, которые не относятся к вооруженному конфликту. Во-вторых, за совершение военных преступлений. Но в обоих случаях речь идет об индивидуальной ответственности за конкретный кейс. То есть весь полк "Азов" обвинять невозможно.

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"Если мы говорим о военных преступлениях, то это, например, может быть обстрелы без разделения военных целей и гражданских объектов или без должной необходимости – для ослабления соперника, – говорит Яковлев. – Но об подобных случаях даже россияне девяносто дней молчали. Как и молчали о том, что защитники Мариуполя могли наносить непропорциональные удары более тяжелым вооружением. Сейчас, когда россияне контролируют "Азовсталь", они не говорят о таком. Никто не заявляет и о вероломстве, например, стрельба по людям, которые, поддавшись обману, сдались в плен".

Поэтому юрист считает, что судить "азовцев" могут лишь за то, что они сопротивлялись нападению вооруженных сил россиян, принимали участие в международном вооруженном конфликте, что незаконно.

Если настоящего повода нет, его можно придумать. Даже если придется прикрываться Женевскими конвенциями, чтобы получить возможность обвинить украинскую сторону в совершении военных преступлений.

"Наверняка россияне еще будут искать жертв обстрелов среди гражданского населения, их родственников, которые согласятся утверждать, что защитники Мариуполя стреляли не по российским военным, а по гражданскому населению и гражданским объектам. И даже смогут утверждать, что все, что россияне разрушили (театр, бассейн, роддом), сделали на самом деле украинцы", – предполагает Яковлев.

И юрист не ошибается – россияне уже пытаются собирать "доказательства" преступлений "Азова". Например, во время так называемой фильтрации на неподконтрольных территориях представители российских сил проводят многочисленные допросы местных жителей, в том числе тех, кто выезжает из Мариуполя. Прошедшие "фильтрацию" рассказывают, что один из задаваемых вопросов – об "Азове".

[ + – ] Бойцы на "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Бойцы на "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Бойцы на "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Бойцы на "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Бойцы на "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Бойцы на "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий

С одной стороны собранные показания проверить сложно. Со второй, россияне понимают, у них ограниченные возможности доказать миру, что "азовцы" – преступники. Всем известно, украинские бойцы сидели и отстреливались, не они захватили Мариуполь. Тем, кто оборонялся, очень сложно навязать уголовные составы военных преступлений.

"И даже если назовут имена обвиняемых, то потенциальные подсудимые должны будут получить все права и защиту. И если в понимании международного права такой процесс будет несправедливым, это будут нарушения, квалифицированные как военные преступления тех, кто принимает участие в таком осуждении", – говорит адвокат. И подобные примеры мы видим в Крыму в отношении крымских татар.

В поисках "террористов". "Азов" — не первый

Но вернемся к заседанию Верховного суда РФ. Именно с его помощью Москва хотела бы назвать "Азов" террористической организацией. И опыт подобных процессов в РФ уже был.

[ + – ] 17 мая 2022 Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный Суд с просьбой признать полк "Азов" террористической организацией Фото: Facebook

С 2014 года сотни крымских татар были задержаны в оккупированном Крыму, а теперь могут попасть под преследование на территории оккупированной Херсонской области за принадлежность к "Хизб ут-Тахрир". Эта организация с 2003 года решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена в России. Причина: распространение "воинствующей исламистской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям; активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество".

При этом стоит заметить, что Россия – единственная страна в мире, в которой "Хизб ут-Тахрир" считается террористической (в некоторых странах Средней Азии активистов партии также преследуют, но по обвинениям, не связанным с терроризмом, в Германии публичная деятельность "Хизб ут-Тахрир" запрещена за непризнание Израиля, однако ее члены преследованиям не подвергаются).

"Все в мире боятся слова "терроризм", – говорит адвокат Яковлев. – Но терроризмом Кремль называет не то как его идентифицируют во всем мире, а то, что сам внесет в свой, "особый" список, подменяя значение слов".