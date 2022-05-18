Увидеть героев. Почему российские солдаты боятся, но восхищаются защитниками "Азовстали"

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Впервые в жизни они видят настоящих воинов, которые три месяца держали оборону в условиях тотального окружения, под обстрелами с суши, воздуха и моря всеми видами оружия. В российской армии примеров такого героизма и самоотверженности нет – их выковыривают только из мифологизированного прошлого.

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Это, пожалуй, самый лучший миг в жизни этих россиян: они теперь собственными глазами видят мировых звезд, о которых ближайшие двадцать лет "Голливуд" будет снимать самые дорогие блокбастеры, а на примерах бойцов из "Азовстали" пацаны по всему миру будут мечтать стать военными и снискать славу героев. На этих примерах будут воспитываться следующие поколения. Увидеть этих людей вживую – это будто прикоснуться к самой сути Истории, увидеть механизмы, через которые она действует.

Российские конвоиры могут не отдавать себе в этом отчет, но в этой истории они исполняют ту же роль, что и солдаты, которые копьями тыкали тело Иисуса на Голгофе.

В короткое мгновение этим россиянам может казаться, что они всесильны и могут издеваться над беспомощными пленными, но на самом деле все их позорное существование было создано высшим замыслом только с одной целью – на несколько коротких мгновений увидеть настоящих Героев. Всю свою говняную и, надеюсь, короткую жизнь они прожили только для того, чтобы сыграть второстепенную эпизодическую роль в этой драме. Роль надзирателей, которые имели честь находиться в силовом поле творящих Историю Героев.

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