Увидеть героев. Почему российские солдаты боятся, но восхищаются защитниками "Азовстали"
"Противно смотреть на то, как русские солдаты обыскивают или конвоируют под дулами автоматов наших бойцов из "Азовстали". Но надо также понимать человеческую психику: за показным пренебрежением эти россияне скрывают свой страх и восторг". Мнение.
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Впервые в жизни они видят настоящих воинов, которые три месяца держали оборону в условиях тотального окружения, под обстрелами с суши, воздуха и моря всеми видами оружия. В российской армии примеров такого героизма и самоотверженности нет – их выковыривают только из мифологизированного прошлого.
Это, пожалуй, самый лучший миг в жизни этих россиян: они теперь собственными глазами видят мировых звезд, о которых ближайшие двадцать лет "Голливуд" будет снимать самые дорогие блокбастеры, а на примерах бойцов из "Азовстали" пацаны по всему миру будут мечтать стать военными и снискать славу героев. На этих примерах будут воспитываться следующие поколения. Увидеть этих людей вживую – это будто прикоснуться к самой сути Истории, увидеть механизмы, через которые она действует.
Российские конвоиры могут не отдавать себе в этом отчет, но в этой истории они исполняют ту же роль, что и солдаты, которые копьями тыкали тело Иисуса на Голгофе.
В короткое мгновение этим россиянам может казаться, что они всесильны и могут издеваться над беспомощными пленными, но на самом деле все их позорное существование было создано высшим замыслом только с одной целью – на несколько коротких мгновений увидеть настоящих Героев. Всю свою говняную и, надеюсь, короткую жизнь они прожили только для того, чтобы сыграть второстепенную эпизодическую роль в этой драме. Роль надзирателей, которые имели честь находиться в силовом поле творящих Историю Героев.Важно