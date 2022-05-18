Предатель, трус или герой. Чью бы сторону ни принял мэр оккупированного города, к его выбору будут вопросы
"В последнее время я много читаю и редактирую о событиях на свежеоккупированных Россией территориях. И кому не завидую, так это руководителям органов местного самоуправления". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Когда-то должность главы города-поселка-общины означала, что можно дерибанить бюджеты, перерезать ленточки, раздавать землю, что-то там время от времени асфальтировать и в лучшем случае ездить в Европу обмениваться опытом. Иногда также ссориться с депутатами, если нет своего большинства.
И тут приходит русская армия. Мало того, что на тебя падают бомбы, ракеты, по улицам ездят танки, россияне разбивают банкоматы и ловят кур. Ты еще должен принять решение, что делать.
Помогать россиянам – это государственная измена. За это суд, смерть или пожизненное изгнание.
Вести переговоры с россиянами – неясно. Либо государственная измена, либо нет, где-то есть предел, который никто не обозначает. Но точно предательство в глазах части общества, а значит, тоже вероятны смерть и бесславие.
Игнорировать россиян и дальше красить бордюры, делая вид, что их здесь нет — типа героизм, но ровно до того дня, пока не окажешься в подвале и не начнешь записывать обращение с электродами на яйцах (говорить на видео то, что от тебя требуют — для некоторых тоже измена), или тебя убьют.
Выехать на свободные территории – измена. Скрываться – трусость. Подать в отставку – измена и трусость. Причем все эти обвинения озвучивают и нормальные люди, проукраинские.
Например, в воспоминаниях о блокадном Мариуполе я читал сценку, когда полицейский сообщил, что мэр Бойченко уехал на неоккупированную территорию и его начали громко х**сосить. Каким должно было быть приемлемое для всех поведение Бойченко? Наверное, одновременно умереть, всех защитить и обеспечить всем необходимым и вообще сделать так, чтобы не было войны.
В то же время в комментариях к обращениям мэра Купянска Мацегоры, который перешел на сторону россиян, я читал украиноязычных неботов, хвалящих чувака только за то, что он не бросил громаду в беде, а взял на себя ответственность. Напомню, что этот Мацегора давно сбежал в Россию.
Кстати, даже если ты будешь героем и тебя посадят в подвал и подключат электроды к яйцам, а потом тебя обменяют украинская власть, как Ивана Федорова из Мелитополя, часть людей будет называть тебя предателем, сбежавшим и бросившим громаду.
Это просто сюр. Если этот этап российско-украинской войны не будет завершающим (а это вряд ли), и в перспективе нам грозят российские вторжения, я не удивлюсь, если на следующих выборах в органы местного самоуправления никто просто не захочет баллотироваться.Важно