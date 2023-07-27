Прощание с телемарафоном. Что действительно должен сделать новый министр культуры

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Спрашивали вчера и меня, кого-бы-я-видел-министром-культуры. Должен разочаровать: никого не вижу и не считаю нужным фантазировать, потому что уверен, что здесь никаких экспериментов а ля Оксен Лисовой не будет. МКИП распоряжается медиа, которыми государство владеет и которые взяло под контроль во время войны, и немалыми деньгами, которые на эти медиа тратятся.

Поэтому это министерство... должен возглавить вполне лояльный и "понятный" Банковой человек. Который будет знать интересы власти и действовать в ее интересах. Ткаченко тоже так делал, и я думаю, что он в этом случае сыграл роль козла отпущения как человек с собственным негативным шлейфом.

Отставка Александра Ткаченко принята. Что сделает следующий министр? Фото: 24 Канал

Чего бы я ожидал от нового министра, кто бы им ни стал, в той сфере, в которой я разбираюсь (о библиотеках и театрах пусть другие говорят):

спокойного и спланированного завершения телемарафона "Единые новости", который уже давно не имеет смысла, и создания взамен одного государственного информационного канала с круглосуточным вещанием, который, возможно, будет показывать часть контента сторонних производителей. Этому каналу можно торжественно присвоить звание Официального Источника. А частные каналы и Суспильне должны получить возможность работать нормально;

сворачивание русскоязычного иновещания "FreeДом" до конца года и перенаправление огромных ресурсов, которые на него тратятся, на развитие иновещания на английском и других мировых языках;

закрытие телеканала "Дом" как такого, который не нужен никому ни для чего, кроме отмывания и расточительства бюджетных денег;

возвращение возможности вещать "5 каналу", "Прямому" и "Эспрессо", которые были отключены от цифрового эфира просто потому, что не захотели прекратить собственное вещание и ретранслировать марафон;

раскрытие информации о судьбе техники и другого имущества, конфискованного у телеканалов политиков-коллаборационистов — "Перший незалежний", "UkrLive", "Наш" и "4 канал" (как минимум). А далее — передачи этой техники для восстановления пострадавших филиалов "Суспiльного" на освобожденных и прифронтовых территориях.

Ни одно из этих действий никак не повредит стабильности и обороноспособности государства, и каждое из них решит проблему, созданную ошибочными решениями власти.

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