С такой культурой жить нельзя. Как Украина должна изменить работу Минкульта и какие цели поставить

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О министерстве культуры. Точнее, что с ним делать

По состоянию на сейчас — это министерство-монстр, которое объединяет часто несочетаемые вещи (информполитику, телеканалы, религию, собственно культурные сферы, историческую память и охрану памятников). Но, как бы это странно ни звучало, я бы выступил против того, чтобы что-то здесь менять. И главная причина — новая реформа приведет исключительно к потере времени.

Надо просто несколько изменить функционал. И, что, не менее важно, поставить четкие КРІ (этого никто не делал до сих пор и не сделает сейчас, но я же об идеальной модели).

Какие главные задачи должно поставить перед собой министерство (КРІ министра)?

И культуру тоже можно привести к цифровым показателям Фото: pexels.com

Креативные индустрии должны производить ХХХ процента ВВП и в них должно работать не менее ХХХ тысяч человек с разбивкой по годам. Должна быть реальная политика государства, нацеленная на монетизацию культурных индустрий и ее экспортный потенциал.

Проведение аудита информпроектов, которые курирует министерство. Больше всего нареканий вызывает телеканал Фридом. И, конечно, с популистической точки зрения его надо закрыть. Но Фридом — это много профессиональных людей, команд и возможностей. Им просто не повезло с тем, что они не сумели выделить свою целевую аудиторию. Задачей канала была информвойна с РФ, как на территории Украины, так и на территории РФ. Поэтому, я за аудит и перепозиционирование канала (если хотите мое мнение — это должна быть мультимедийная платформа с четкими задачами по показателям в телеграмме, Тик-ток, youtube и т.д.). Этот подход должен распространяться на все информпроекты, которые входят в сферу ответственности министерства.

Институт памяти должен начать работу по трем базовым проектам: новая история Украины, украинская история второй мировой войны, история Украины с 1991 г. по 24.02.22 с условным названием "Почему нам не удается". Скажу сразу — это вызовет страшное сопротивление. Смотреть в зеркало никто не хочет (все будут выступать за глорификацию, а не поиск более сложных конструктов). Параллельно (можете меня бить ногами) мы должны взять за основу российскую модель создания политики исторической памяти и начать ее развивать. Опять же, все должно иметь четкие временные рамки и аудит процессов на каждом этапе.

Едва ли не самые большие "культурные" деньги крутятся не в фильмах, о которых все знают, а в охране памятников культуры (на охрану денег нет, есть коррупционные деньги на разрешения). Это один из самых сложных вопросов. Точно должны быть кадровые изменения, но, наверное, должны быть созданы новые правила игры. И эти прозрачные правила - один из ключевых КРІ нового министра.

Одна из главных проблем Украины заключается в том, что за время независимости не было построено ни одного архитектурного сооружения (комплекса), который бы стал предметом гордости для нации. Сейчас во время войны министерство должно начать работу с городами и архитектурными мастерскими по созданию городов будущего. Да, это работа "на ящик", но именно сейчас у нас есть шанс вырваться из примитивистической архитектуры, которая сводится к разрисованным в радостные цвета панелек и церквей с русскими луковицами. Время войны — это время на поиск будущих решений.

Закон о запрете русских церквей — приоритет нового министра. Да, здесь от министра зависит минимум, но он должен стать рупором этой идеи.

У нас уже началась, но невероятно туго идет цифровизация книг, музеев, фильмов и вообще всего. Создание государственных бесплатных онлайн библиотек всего цифрового контента — это основа основ. Здесь должны быть четкие задачи с не менее четкими количественными показателями.

Я понимаю, что музейщики, театралы и многие другие, скажут, что эти КРІ нелепые, потому что там нет о них. О них, конечно, надо ставить отдельные амбициозные задачи. Но, если бы следующий министр вышел хотя бы с частью выше озвученных задач, как своей программой, это уже был бы большой шаг вперед.

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