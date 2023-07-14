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Мнения

Три причины нашей ненависти. Почему в украинских сетях резко увеличилось количество конфликтов

За последние месяцы в украинских соцсетях резко вырос уровень агрессии и конфликтов. Журналист Вадим Денисенко видит три очевидные причины этой тенденции — а также способы ей противодействовать.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Советник министра внутренних дел Украины
eye 30
соцсеть, компьютер, ноутбук
Фото: pexels.com | Психологическое напряжение в соцсетях просто зашкаливает
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Почему выросло количество срачей?

В последние недели невозможно было бы не заметить, как резко возросло количество срачей, скандалов и просто нервозности в соцсетях. Любые подобные вещи появляются не просто так. Давайте попробуем разобраться, что стало причинами всех этих историй.

1. Усталость. Базовая причина всей этой нервозности — усталость. Полтора года войны, ухудшение жизни, разорванные семьи — все это требует отдельных больших исследований. Я неоднократно писал и говорил, что, к сожалению, государство не делает регулярных исследований о психоэмоциональном состоянии общества. К сожалению, только Ukrainian Institute for the Future, в пределах своих скромных возможностей, раз в квартал делает об этом социсследование, но оно требует расширения, через фокус-группы, сбор информации от психологов и т.д. Но что мы точно можем констатировать, так это то, что накопленная усталость начинает канализироваться через примитивизированный поиск виновных.

2. Отсутствие диалога внутри государства — и главное, отсутствие адекватных ответов на сложные вопросы. Такой себе триггерной точкой для массового старта срачей, как по мне, стал яичный скандал в Минобороны. Отсутствие адекватного ответа на него (посадки и отставки) не могло не вызвать реакцию общества. Все дальнейшие истории с барабанами и прочими дорогими вещами приводят только к одному: к агрессии. И эта агрессия от усталости, похоже, будет только нарастать. Люди хотят честного диалога. Я понимаю всю сложность такого диалога и желание разного рода выдающихся политиков современности запустить очередные бессмысленные собачьи бои по типу Шустера. Но этот диалог нужно начать.

Телемарафон Fullscreen
Телемарафон больше всего критикуют те, кто его не смотрит
Фото: Скриншот

Сразу хочу отдельно подчеркнуть относительно единого марафона: его больше всего критикуют те, кто его не смотрит. Но отдельно, стоит обратить внимание: телепросмотры в стране упали примерно в 2 раза по сравнению с 24.02.2022 года. Марафон не является источником информации номер 1. И я персонально, считаю, что он до сих пор играет положительную роль

3. Дискуссия о будущем, которой нет, заменяется поиском простых решений в сложных ситуациях. Я не скажу ничего нового, когда констатирую банальную истину: если власть или оппозиция не предлагают картину будущего, люди начинают копаться в настоящем и сами придумывать повестку дня. Я ни в коем случае не обвиняю простых людей. Я просто призываю и власть, и оппозицию честно начать говорить о будущем. Не о выборах (а сейчас большая масса экспертов и политиков, де-факто, начали выборы), а именно о том, как должна выглядеть Украина потом.

И последнее. Мы имеем все шансы зайти (наверное, уже начали заходить) на новый круг псевдоборьбы с коррупцией. Сейчас массово появляется слово "коррупция" во всех возможных контекстах. Но коррупция — это производная от политической системы государства. Без разбора причин возникновения такой системы, мы снова спустимся до уровня создания очередных антикоррупционных институтов или увеличения чьих-то полномочий. Хотя это никак не повлияет на коррупцию. Коррупция уменьшается не от введения или отсутствия смертной казни. Коррупцию ломает только договоренность элит. А вот об этом, этим самым элитам, которые начали выборы под антикоррупционными лозунгами, говорить не хочется.

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