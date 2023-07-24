З такою культурою жити не можна. Як Україна має змінити роботу Мінкульту та які цілі поставити

Related video

Про міністерство культури. Точніше, що з ним робити

Станом на зараз — це міністерство-монстр, яке обʼєднує часто непоєднувані речі (інформполітику, телеканали, релігію, власне культурні сфери, історичну памʼять і охорону памʼяток). Але, як би це дивно не звучало, я б виступив проти того, щоб щось тут змінювати. І головна причина — нова реформа призведе виключно до втрати часу.

Треба просто дещо змінити функціонал. І, що, не менш важливо, поставити чіткі КРІ (цього ніхто не робив досі і не зробить зараз, але я ж про ідеальну модель).

Які головні завдання має поставити перед собою міністерство (КРІ міністра)?

І культуру теж можна призвести до цифрових показників Фото: pexels.com

Креативні індустрії мають виробляти ХХХ відсотку ВВП і в них має працювати не менше ХХХ тисяч людей з розбивкою по роках. Має бути реальна політика держави, націлена на монетизацію культурних індустрій і її експортний потенціал.

Проведення аудиту інформ-проєктів, які курує міністерство. Найбільше дорікань викликає телеканал Фрідом. І, звичайно, з популістичної точки зору його треба закрити. Але Фрідом — це багато професійних людей, команд і можливостей. Їм просто не пощастило з тим, що вони не зуміли виділити свою цільову аудиторію. Завданням каналу була інформвійна з РФ, як на території України, так і на території РФ. Тому, я за аудит і перепозиціонування каналу (якщо хочете мою думку — це має бути мультимедійна платформа з чіткими задачами по показниках в телеграмі, Тік-ток, youtube і т.д.). Цей підхід має розповсюджуватися на всі інформ-проєкти, які входять в сферу відповідальності міністерства.

Інститут памʼяті має розпочати роботу по трьох базових проєктах: нова історія України, українська історія другої світової війни, історія України з 1991 р. по 24.02.22 з умовною назвою "Чому нам не вдається". Скажу відразу — це викличе страшний спротив. Дивитися в дзеркало ніхто не хоче (всі виступатимуть за глорифікацію, а не пошук складніших конструктів). Паралельно (можете мене бити ногами) ми маємо взяти за основу російську модель створення політики історичної памʼяті і почати її розбудовувати. Знову, все має мати чіткі часові межі і аудит процесів на кожному етапі.

Чи не найбільші "культурні" гроші крутяться не в фільмах, про які всі знають, а в охороні памʼяток культури (на охорону грошей нема, є корупційні гроші на дозволи). Це одне з найскладніших питань. Точно мають бути кадрові зміни, але, напевне, мають бути створені нові правила гри. І ці прозорі правила один з ключових КРІ нового міністра.

Одна з головних проблем України полягає в тому, що за час незалежності не було побудовано жодної архітектурної споруди (комплексу), який би став предметом гордості для нації. Зараз в час війни міністерство має почати роботу з містами і архітектурними майстернями по створенню міст майбутнього. Так, це робота "на шухляди", але саме зараз у нас є шанс вирватися із примітивістичної архітектури, яка зводиться до розмальованих в радісні кольори панельок і церков з російськими цибулинами. Час війни — це час на пошук майбутніх рішень.

Закон про заборону російських церков — пріоритет нового міністра. Так, тут від міністра залежить мінімум, але він має стати рупором цієї ідеї.

У нас вже почалася, але неймовірно туго йде цифровізація книг, музеїв, фільмів і взагалі всього. Створення державних безкоштовних онлайн бібліотек всього цифрового контенту — це основа основ. Тут мають бути чіткі завдання з не менш чіткими кількісними показниками.

Я розумію, що музейники, театрали і багато хто інший, скажуть, що ці КРІ недолугі, бо там немає про них. Про них, звичайно, треба ставити окремі амбітні задачі. Але, якби наступний міністр вийшов хоча б з частиною вище озвучених завдань, як своєю програмою, це вже був би великий крок вперед.

Джерело

Важливо