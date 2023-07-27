Прощання із телемарафоном. Що дiйсно має зробити новий міністр культури

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Питали вчора й мене, кого-би-я-бачив-міністром-культури. Мушу розчарувати: нікого не бачу й не вважаю за потрібне фантазувати, бо впевнений, що тут ніяких експериментів а ля Оксен Лісовий не буде. МКІП розпоряджається медіа, якими держава володіє і які взяла під контроль у час війни, і чималими грішми, які на ці медіа витрачаються.

Тому це міністерство… має очолити цілком лояльна і "зрозуміла" Банковій людина. Яка знатиме інтереси влади і діятиме в її інтересах. Ткаченко теж так робив, і я думаю, що він у цьому випадку відіграв роль цапа-відбувайла як людина із власним негативним шлейфом.

Відставку Олександра Ткаченка прийнято. Що зробить наступний міністр? Фото: 24 Канал

Чого б я сподівався від нового міністра, хоч би хто ним став, у тій сфері, на якій я знаюся (про бібліотеки і театри хай інші говорять):

спокійного і спланованого завершення спільного телемарафону "Єдині новини", який уже давно не має сенсу, і створення натомість одного державного інформаційного каналу з цілодобовим мовленням, який, можливо, показуватиме частину контенту сторонніх виробників. Цьому каналу можна урочисто присвоїти звання Офіційного Джерела. А приватні канали і Суспільне мають отримати можливість працювати нормально;

згортання російськомовного іномовлення "FreeДом" до кінця року і переспрямування величезних ресурсів, які на нього витрачаються, на розбудову іномовлення англійською та іншими світовими мовами;

закриття телеканалу "Дім" як такого, що не потрібен нікому ні для чого, крім відмивання і марнування бюджетних грошей;

повернення можливості мовити "5 каналу", "Прямому" і "Еспресо", які були відключені від цифрового ефіру просто тому, що не захотіли припинити власне мовлення й ретранслювати марафон;

розкриття інформації про долю техніки та іншого майна, конфіскованого в телеканалів політиків-колаборантів — "Перший незалежний", "UkrLive", "Наш" і "4 канал" (як мінімум). А далі — передачі цієї техніки для відновлення постраждалих філій "Суспільного" на звільнених і прифронтових територіях.

Жодна з цих дій ніяк не зашкодить стабільності й обороноздатності держави, і кожна з них розв’яже проблему, створену хибними рішеннями влади.

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