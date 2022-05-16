80 дней войны. Какие стратегические высоты заняла Украина

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Мы прошли 80 дней войны. Войны настолько страшной, которую мы видели только в старых советских фильмах. После 77 лет всех этих "никогда снова", "права человека", "ценность человеческой жизни" Европа переживает страшную войну, в которой человеческая жизнь стала статистикой.

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Тем временем война превратилась не просто в реальность, она стала нашей работой. Каждый день солдаты держат передовую, волонтеры продолжают паковать передачи на фронт, руководство страны ищет максимальную поддержку за границей и обеспечивает функционирование систем жизнедеятельности. Мы уже не работаем для новых квартир, машин или отдыха, не работаем для жизни в комфорте. Мы работаем только на победу, потому что победа – это о нашем праве жить. Любая работа вознаграждается, и наша тоже. За 80 дней мы прошли сложный путь от шока, паники, отступлений к гордости, мужеству и контратакам.

Вот несколько стратегических высот, которые мы взяли за эти страшные 80 дней:

Победа над символами Путина. Мы победили Путина уже на очень многих уровнях. Сначала мы победили его под Киевом, который он искренне верил, что захватит за пару дней. Мы победили его под Харьковом и Николаевом, где удалось остановить наступление врага. Мы победили его на море, без флота потопив крейсер "Москва" и откинув его корабли обратно в Крым. Наконец, самая большая наша победа над ним – это позорное 9 мая. Все предыдущее он мог воспринимать как временные неудачи, но, будучи глубоким символистом, он не может просто принять, что для него 9 мая стало Днем поражения в Украине. Большой поклон и благодарность за это защитникам Мариуполя.

Мы победили Путина уже на очень многих уровнях. Сначала мы победили его под Киевом, который он искренне верил, что захватит за пару дней. Мы победили его под Харьковом и Николаевом, где удалось остановить наступление врага. Мы победили его на море, без флота потопив крейсер "Москва" и откинув его корабли обратно в Крым. Наконец, самая большая наша победа над ним – это позорное 9 мая. Все предыдущее он мог воспринимать как временные неудачи, но, будучи глубоким символистом, он не может просто принять, что для него 9 мая стало Днем поражения в Украине. Большой поклон и благодарность за это защитникам Мариуполя. Мы победили недоверие и страх Запада. Вспомните первые дни. Сегодня сложно поверить, что все эти западные лидеры действительно прощались с нами. Разговоры о 48 и 96 часах. О том, что они ничего поделать не могут. Как не хотели дать ПВО. Сегодня мы видим большую консолидацию, твердое решение помогать нам вплоть до победы. Все это стало возможным благодаря нашей отчаянной борьбе.

Вспомните первые дни. Сегодня сложно поверить, что все эти западные лидеры действительно прощались с нами. Разговоры о 48 и 96 часах. О том, что они ничего поделать не могут. Как не хотели дать ПВО. Сегодня мы видим большую консолидацию, твердое решение помогать нам вплоть до победы. Все это стало возможным благодаря нашей отчаянной борьбе. Мы создали предпосылки для победы на фронте. Остановив врага на большинстве направлений, получив западное вооружение, проведя успешную мобилизацию, мы снизили шансы на успех российской армии почти до нуля. Последний разгром под Белогоровкой является символом нашего военного могущества, а для них станет символом демотивации. В ближайшие дни нас ждут очередные новости о разгромах российских войск.

Однако, несмотря на общий успех нашей обороны, есть победы, которых нам достичь не удалось, хотя они очень необходимы:

Мариуполь – Азовсталь. Нам не удалось освободить наших ребят. Хотя я могу утверждать, что президент использует все возможные шансы для этого. Надежды мало, хотя некоторые шансы все еще сохраняются.

Нам не удалось освободить наших ребят. Хотя я могу утверждать, что президент использует все возможные шансы для этого. Надежды мало, хотя некоторые шансы все еще сохраняются. Мы не смогли организовать свои тылы. Речь в первую очередь об экономике. Откровенно говоря, наша экономическая политика – это катастрофа, которую сейчас каждый из нас чувствует в очередях на заправке. А в ближайшие дни эту катастрофу мы начнем видеть на пустых полках магазинов, куда не подвезут товар. А через месяц эта катастрофа обернется бешеным ростом цен, вызванным ценами на топливо. Честно говоря, министр экономики и глава налогового комитета [ВР] должны быть признаны диверсантами. Несмотря на множество разумных советов, как избежать топливного кризиса, они умудрились сделать его еще хуже. В условиях реального дефицита они решили прессовать сети проверками цен! Следовательно, сети ушли в тень, а очереди вместо уменьшения удвоились.

Речь в первую очередь об экономике. Откровенно говоря, наша экономическая политика – это катастрофа, которую сейчас каждый из нас чувствует в очередях на заправке. А в ближайшие дни эту катастрофу мы начнем видеть на пустых полках магазинов, куда не подвезут товар. А через месяц эта катастрофа обернется бешеным ростом цен, вызванным ценами на топливо. Честно говоря, министр экономики и глава налогового комитета [ВР] должны быть признаны диверсантами. Несмотря на множество разумных советов, как избежать топливного кризиса, они умудрились сделать его еще хуже. В условиях реального дефицита они решили прессовать сети проверками цен! Следовательно, сети ушли в тень, а очереди вместо уменьшения удвоились. Мы не смогли достичь реальных санкций. Хотя на Россию наложены жесткие санкции, по состоянию на сегодня они не перерезали ее ключевые доходы – газ и нефть. А только доходов от них хватает, чтобы еще долго продолжать с нами воевать. Здесь время играет против нас. Если за лето мы не добьемся эмбарго на газ и нефть, то осенью макроны и шольцы серьезно включат заднюю. Поэтому мы должны усиливать информационное давление и мобилизировать европейскую общественность.

Любой труд вознаграждается. Мы добросовестно трудимся на победу и заслуженно видим наши успехи. Однако нам нужно выкладываться еще больше, потому что еще больше – это еще более близкая победа. Да, мы измучились, выдохлись, где-то разочаровались. Но как и с обычной работой, мы должны передохнуть и дальше двигаться вперед.

Вперед к победе! Слава Украине!

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