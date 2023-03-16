У оккупантов панический страх: ВСУ определили три направления для контрнаступления

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Сначала два интересных момента:

1. Россияне начали новую волну мобилизации. Причем это действительно очень болезненный вопрос для населения. Это плохая новость для нас. Тем не менее, в ней есть важный аспект: значит потери там действительно огромные, и есть причина спешить с мобилизацией. В то время как мы вступаем в апрель с успешно проведенной мобилизацией (пусть и не без грехов), сформированными и даже обученными бригадами, снабженными техникой и боекомплектом. Россияне же вступают с истощенными войсками и началом новой волны мобилизации, после которой еще минимум два месяца нужно обучение.

2. Российские военкоры в один голос грустно заговорили о нашем контрнаступлении. Они утверждают, что мы уже накопили очень серьезные войска для этого и вчера проводили разведку боем на запорожском направлении.

А теперь о стратегической оценке ситуации. Россияне загнали себя в ловушку Бахмута. Они сами из него сделали ценность и теперь не могут позволить себе перестать его штурмовать. Хотя стратегически есть другие важные направления: Кременная и Угледар. В обоих этих направлениях прорыв будет серьезно угрожать нашей обороне. Под Кременной прорыв на Лиман и далее на Славянск поставит под угрозу всю оборону Северска и Бахмута в том числе. Прорыв под Угледаром поставит под угрозу оборону Авдеевки, Марьинки и других пунктов под Донецком. В то время как прорыв и захват под Бахмутом никакой особой угрозы не создают.

Именно поэтому на Бахмут были брошены вагенровцы, а не регулярные и не элитные войска, тогда как Кременную и Угледар штурмуют именно элитные ДШВ и морские пехотинцы. Тем не менее, Вагнер в Бахмуте провалился, поэтому сейчас туда перебросили два десантных полка, и таким образом снизили давление на ключевых направлениях Кременная и Угледар. В результате оккупанты сковали свою инициативу и им не хватает сил для достижения прорыва.

В это же время мы накануне хорошей погоды накопили резервы, технику и снаряды. Сейчас оккупанты панически боятся направления нашего удара. Таких направлений три. Первый — это через Кременную на Сватово или Старобельск — это поставит в сложную ситуацию оккупантов в Лисичанске и Северодонецке и заставит их демонстрировать очередные жесты доброй воли. Второй — это из-под Угледара на Волноваху и Мариуполь, что поставит под угрозу весь их южный коридор, и уже даже трудно оценить моральный удар по противнику в случае нашего возвращения Мариуполя. Третье направление — это Мелитополь с перспективой вторжения в Крым.

Фактически оккупанты, застряв в Бахмуте, не смогли снизить угрозу этих наших ударов. Если бы они сконцентрировали все силы именно на Кременной или Угледаре, то количество направлений нашего контрнаступления могло бы серьезно уменьшиться, а, соответственно, оккупантам легче было бы готовить оборону. Сейчас они должны держать серьезные силы для обороны по каждому из возможных направлений удара. И это дополнительно уменьшает их возможности наступать. Поэтому силы есть, оружие есть, есть возможности, даже погода есть. Бог за нас. Верьте в ВСУ и не читайте "советские газеты".

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