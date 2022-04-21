"Государство – это мы". Европа не понимает, почему закупкой бронежилетов занимаются волонтеры
"Вот поэтому в Украине не срабатывает диктатура, а наши революции побеждают: если какой-нибудь политик пытается поджать государство под себя, мы это воспринимаем как удар лично по нам. Ведь государство – наше". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Немецкая журналистка, приехавшая в Ужгород делать репортажи о жизни переселенцев и волонтерском движении, сказала: "Я в восторге от того, как у вас все работает, как люди помогают, сколько разных людей включено в процесс! Единственное, чего не понимаю: а почему вы должны собирать деньги и покупать тепловизоры, бронежилеты, автомобили? Это же не гуманитарная помощь, такое должно делать государство!"Важно
Да, в общем-то она права, но объяснение очень простое: мы – это и есть государство. Государство – это не кабинеты, не печати и не иерархия (хотя это тоже). Государство – это мы, наш образ жизни, мышления, поведения. Поэтому можно разбомбить Николаевскую ОГА, но государство в этой области продолжает функционировать и убивать врагов. И когда есть какая-то потребность на фронте, если у кого есть возможность помочь – он не будет ждать два месяца, пока государство выиграет тендер и направит необходимое на место.
Это такое глубинное чувство связи, связанности или даже собственности: каждый украинец считает потребности фронта – собственными потребностями, и соответственно пытается их закрыть. Без приказа, процедур, совещаний – просто максимально быстро и эффективно.
Это государство наше, оно принадлежит нам, так что если у него есть какие-то проблемы – это наши проблемы.
Поэтому в Украине не срабатывает диктатура, а наши революции побеждают: если какой-нибудь политик пытается поджать государство под себя, мы это воспринимаем как удар лично по нам. Ведь государство – наше.
Возможно, это не до конца правильно, это же одна из структурных проблем украинской государственности, но в данной ситуации это плюс. Потому что россияне могут разбомбить здания правительства, командные пункты или объекты инфраструктуры, но для боевого духа и желания защищать свою землю это не имеет значения.
Ведь украинское государство – это не стены и не кожаные кресла. Это мы.