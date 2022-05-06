Копилка победы. Зачем украинцы перечисляют деньги на армию

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Это инвестиции в собственную сохранность и оборону. Ведь каждая гривна, которую человек перечисляет на тепловизоры, броники, автомобили, тактические штучки для военных – это инвестиция в обороноспособность государства.

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Человек, перечисляющий деньги на армейские нужды, понимает, что чем лучше будет экипирован наш воин, тем выше у него шансы выжить и убить побольше врагов. А это значит – не впустить войну дальше в Украину, выгнать захватчика за наши границы.

Потому что без победы на фронте будущее Украины становится очень призрачным. Без победы на фронте ваш дом, другая собственность – обесцениваются, потому что кому нужна недвижимость в оккупированной стране? Кто будет платить достойную зарплату, если в стране остановится экономика?

Если мы не победим и не отвоюем свои территории, если война со временем просто перерастет в замороженный конфликт – Украина не получит денег на восстановление, а беженцы не отважатся вернуться в свои родные города возле новой линии разграничения. Если мы не победим в войне, то никто не будет строить, не будет вкладывать деньги, ведь в любой момент вновь построенные здания уничтожит следующая атака.

Короче говоря, если наш воин не будет хорошо экипирован и подготовлен, то не будет победы, а если не будет победы и восстановления территориальной целостности, включая Донбасс и Крым, то не будет реальных экономических перспектив в Украине. В таком случае единственным вариантом нормально жить станет эмиграция из Украины.

Вот поэтому украинцы массово инвестируют в свою армию, вкладывают в нее собственные деньги, чтобы в том числе сохранить свое имущество и перспективы для развития в послевоенной Украине.

Речь идет не только о патриотизме, но и о здоровом прагматизме. Мы часто слышим, сколько то или иное государство выделило средств для Украины, но надо понимать, что отнюдь не меньшим инвестором сегодня является сам украинский народ. И пока мир только чешет затылок, гривна за гривной уже капают на счета ВСУ, фондов и волонтеров.

Масштабы этого процесса впечатляющие, фактически речь идет о самой массовой кампании привлечения внутренних инвестиций за всю историю Украины! И не следует эти продуманные, просчитанные, прагматические инвестиции называть благотворительностью.

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