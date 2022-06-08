Спешите жить. Во что нужно инвестировать

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Война очень ясно все это подчеркнула. Потому что если ты знаешь какой-то язык – у тебя потенциально лучшие шансы получить помощь и обосноваться за границей. Умеешь водить авто – ты более мобильный, можешь помочь людям или даже быстро сбежать. Строил социальные связи, развивал общественную среду, участвовал в различных инициативах – ты гораздо легче получишь необходимую помощь, найдешь нужные контакты и выходы, будешь эффективнее.

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Сколько раз я путешествовал на последние деньги! Но в итоге это было правильно, потому что все те впечатления, увиденное и съеденное, проеханное и проплытое – осталось со мной, это никто не может разбомбить или оккупировать. Это моя частная территория.

Теперь, когда границы закрыты и вообще не до путешествий, я думаю: как хорошо, что я спешил до войны!

У меня было правило, что посещенных стран в списке должно быть больше, чем мне лет. Но теперь думаю, что нужно было быть требовательнее к себе – и требовать вдвое больше стран, чем лет.

Потому что откладываешь на квартиру, мечтаешь о доме, экономишь, меняешь машину на лучшую – все это классно, но в один миг может исчезнуть. Не исчезает только то, что ты всегда носишь с собой в себе. Воспоминания, эмоции, знания, навыки, опыты и отношения. Это и есть самый надежный депозит в жизни.

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