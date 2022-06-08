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Военный Фокус Российско-украинская война

Спешите жить. Во что нужно инвестировать

"Глядя на разбомбленные дома и сожженные кварталы, я думал об одном – инвестировать надо, прежде всего, в нематериальное. В себя, свое образование, впечатления, эмоции, опыт. Это и есть самая высокая ценность. Это и есть жизнь". Мнение.

Андрей Любка
Андрей Любка
Поэт, писатель, переводчик
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Турция, воздушные шары
Фото: tripway.com | У меня было правило, что посещенных стран должно быть больше, чем мне лет. Но теперь думаю, что нужно было требовать вдвое больше

Война очень ясно все это подчеркнула. Потому что если ты знаешь какой-то язык – у тебя потенциально лучшие шансы получить помощь и обосноваться за границей. Умеешь водить авто – ты более мобильный, можешь помочь людям или даже быстро сбежать. Строил социальные связи, развивал общественную среду, участвовал в различных инициативах – ты гораздо легче получишь необходимую помощь, найдешь нужные контакты и выходы, будешь эффективнее.

Сколько раз я путешествовал на последние деньги! Но в итоге это было правильно, потому что все те впечатления, увиденное и съеденное, проеханное и проплытое – осталось со мной, это никто не может разбомбить или оккупировать. Это моя частная территория.

Теперь, когда границы закрыты и вообще не до путешествий, я думаю: как хорошо, что я спешил до войны!

У меня было правило, что посещенных стран в списке должно быть больше, чем мне лет. Но теперь думаю, что нужно было быть требовательнее к себе – и требовать вдвое больше стран, чем лет.

Потому что откладываешь на квартиру, мечтаешь о доме, экономишь, меняешь машину на лучшую – все это классно, но в один миг может исчезнуть. Не исчезает только то, что ты всегда носишь с собой в себе. Воспоминания, эмоции, знания, навыки, опыты и отношения. Это и есть самый надежный депозит в жизни.

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