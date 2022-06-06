Матрешка Путина. Семь слоев войны России против Украины

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Часто вспоминаю недавнюю войну за Нагорный Карабах. Людям, которые находились внутри того конфликта по обе его стороны, было очень больно — это ощущалось во всех интервью граждан Армении и Азербайджана, которые я видела. Изнутри конфликта каждой из сторон ее враг казался воплощением мирового зла — огромным, неправедным, невозможным. Но со стороны все это выглядело локальным спором двух соседних народов за небольшую территорию и право авторства в отношении ее истории.

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И я очень боюсь того, что наша война с российским чудовищем со стороны может выглядеть так же — спором двух соседних народов. Ну да, большего, чем карабахский конфликт, масштаба. С более однозначной расстановкой акцентов моральной правоты. Но местного значения.

Потому что путинская Россия и ее войны — это такая геополитическая матрешка.

Один слой этой войны — за территорию и историю.

Второй слой — за признание права сильного единственным источником силы права (эту игру слов придумала не я, но я ее люблю за лапидарность).

Третий слой — за сохранение кучкой престарелых упырей своей неограниченной власти красть и убивать.

Четвертый слой — реванш за все вековые унижения и притеснения российского народа от сильных мира сего (которые, как правило, имеют российское же гражданство, но тут у них вечная слепая зона).

Пятый слой — за "русскую правду", которую необходимо нести миру как единственный источник света для погрязшей во тьме греха современности.

Шестой слой — за "справедливость", которая понимается в основном как долг всех народов перед гигантскими жертвами России, брошенными на алтарь истории (хотя россиян об этом мало кто просил, но тут опять слепая зона). Не можете заплатить долг, так хотя бы кланяйтесь.

А на седьмом уровне сумрака, в самой сердцевине этой чудовищной матрешки, сидит перепуганный и злобный зверек Володя в худой одежонке, который движим одним только маниакальным стремлением — сделать так, чтобы больше никто и никогда в целом свете не посмел его унизить.

И хуже всего то, что со стороны все эти слои и уровни разом увидеть очень сложно (не только птичке). Проще фокусироваться на какой-то одной матрешке и иметь с ней дело. Хорошо еще, если именно с той, которая угрожает миру ренессансом фашизма. А есть же и такие деятели, которые способны видеть только "войну двух стран" и ничего более. А то и вовсе — "справедливые притязания России на исторический реванш и сохранение лица".

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