Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін стверджує, що Варшава "підштовхує" Київ до передачі їй контролю за найважливішими установами країни.

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Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що Володимир Зеленський нібито готовий передати Польщі суверенітет України. Про це пише російське пропагандистське агентство "РІА Новини".

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Країна-агресор стверджує, що Польща нібито "посилено підштовхує" Київ до передачі їй де-факто контролю за найважливішими державними функціями та установами України.

Так, на думку Наришкіна, поляки за згодою президента України розміщують резервний центр обробки даних української податкової служби.

"Українському керівництву заявили, що це нібито дозволить підвищити ефективність роботи відомства", — коментує російська розвідка.

У СЗР пояснили свої висновки тим, що завдання щодо монтажу обладнання української податкової у Польщі на себе взяла компанія SILTEC. У Москві вважають, що вона "афілійована" з місцевими спецслужбами. Водночас методичний супровід надають представники американських цифрових гігантів Dell, IBM та Cisco.

З цього розвідка країни-агресора робить висновок, що Київ "усвідомлено відкриває польсько-американському тандему доступ до відомостей державної ваги та реального фінансового стану України".

Нагадаємо, Балтійський флот РФ розпочав масштабні навчання, в яких задіяно 60 кораблів, понад 40 літаків та гелікоптерів, а також 2 тисячі одиниць озброєння. У Міноборони країни-агресора кажуть, що військовослужбовці нібито виконуватимуть навчальні завдання з "захисту та оборони морських комунікацій та пунктів базування флоту".

Раніше Фокус повідомляв, що у ФСБ заявили про затримання ісламістів, які діяли за вказівкою з України.