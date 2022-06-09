Балтійський флот РФ розпочав масштабні навчання, задіяно 60 кораблів (відео)

Як повідомляє Міністерство оборони країни-агресора, для бойової підготовки в Балтійському морі та Калінінградській області залучать понад 40 літаків і гелікоптерів, а також 2 тисячі одиниць озброєння.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Балтійський флот РФ розпочав масштабні "оперативні навчання" у Балтійському морі та на полігонах у Калінінградській області. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони Росії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"У межах навчання корабельні тактичні групи Балтійського флоту вийшли з пунктів базування і розгортали угруповання сил флоту в призначених районах", — пише пресслужба військового відомства країни-агресора.

Як стало відомо, для бойової підготовки росіяни залучать приблизно 60 надводних бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, понад 40 літаків і гелікоптерів, а також 2 тисячі одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки Балтійського флоту.

Як уточнюють у МО РФ, військовослужбовці Балтійського флоту нібито виконуватимуть навчальні завдання із "захисту й оборони морських комунікацій і пунктів базування флоту".

Раніше російське видання "Коммерсант" розповідало, що Балтійський флот до кінця 2022 року планує провести понад 30 навчань в акваторії Балтійського моря і "в різних районах" Світового океану.

Фокус уже розповідав, що в Чорному морі вперше зібралося так багато російських десантних кораблів. Російське морське десантне угруповання складається з 12 великих десантних кораблів Північного, Балтійського та Чорноморського флотів.

Наприкінці травня стало відомо, що Україна отримала протикорабельні ракети Harpoon, які добре зарекомендували себе під час бойових дій у Перській затоці. За словами спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, союзники передали стільки ракет, що Україна тепер може потопити весь Чорноморський флот.