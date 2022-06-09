Балтийский флот РФ начал масштабные учения, задействовано 60 кораблей (видео)

Как сообщает Министерство обороны страны-агрессора, для боевой подготовки в Балтийском море и Калининградской области привлекут свыше 40 самолетов и вертолетов, а также 2 тысячи единиц вооружения.

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Балтийский флот РФ начал масштабные "оперативные учения" в Балтийском море и на полигонах в Калининградской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

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"В рамках учения корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и произвели развертывание группировок сил флота в назначенных районах", — пишет пресс-служба военного ведомства страны-агрессора.

Как стало известно, для боевой подготовки россияне привлекут около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также 2 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота.

Как уточняют в МО РФ, военнослужащие Балтийского флота будут якобы выполнять учебные задачи по "по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота".

Ранее российское издание "Коммерсант" рассказывало, что Балтийский флот до конца 2022 года планирует провести более 30 учений в акватории Балтийского моря и "в различных районах" Мирового океана.

Фокус уже рассказывал, что в Черном море впервые скопилось так много российских десантных кораблей. Российская морская десантная группировка состоит из 12 больших десантных кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

В конце мая стало известно, что Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon, отлично зарекомендовавшие себя во время боевых действий в Персидском заливе. По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, союзники передали столько ракет, что Украина теперь в состоянии потопить весь Черноморский флот.