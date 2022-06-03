В Черном море впервые скопилось так много российских десантных кораблей — СМИ

Российская морская десантная группировка состоит из 12 больших десантных кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

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В Черном море сейчас находятся шесть больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов, и шесть БДК Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "силовых структурах Крыма".

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"В Черном море впервые действует такая крупная группировка российского ВМФ. Эти БДК сейчас готовы к выполнению задач по предназначению", — сказал источник.

По его данным, Северный флот направил в Черное море БДК "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец", Балтийский флот — БДК "Королев", "Минск" и "Калининград". Отряд Черноморского флота состоит из БДК "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Азов", "Ямал", "Орск" и "Николай Фильченков".

Ранее пресс-служба Черноморского флота сообщала, что шесть БДК Северного и Балтийского флотов зашли в Черное море еще до начала вторжения российских оккупантов — 10 февраля.

2 июня пресс-центр Оперативного командования "Юг" сообщил, что российских десантных кораблей в Черном море не наблюдается. Однако увеличилось количество количество кораблей, угрожающих ракетными ударами: теперь их три.

В апреле британская разведка сообщила, что из-за потери флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" и БДК "Саратов" позиции военно-морских сил России на Черном море ослабли.

В конце мая стало известно, что Украина уже получила противокорабельные ракеты Harpoon, отлично зарекомендовавшие себя во время боевых действий в Персидском заливе. По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, союзники передали столько ракет, что Украина теперь в состоянии потопить весь Черноморский флот.