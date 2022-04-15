Из-за потери двух судов РФ пересмотрит свою позицию в Черном море, - разведка Британии

Потеря крейсера "Москва" и десантного корабля "Саратов" привела к тому, что позиции российского флота в Черном море ослабли.

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После вторжения российских войск в Украину Черноморский флот России потерял два ключевых военно-морских объекта. Это пошатнуло положение флота на Черном море. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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"Россия признала, что крейсер "Москва" типа "Слава" затонул, — сказано в сообщении разведки. — Являясь флагманом Черноморского флота России, "Москва" выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны".

Корабль советской эпохи "Москва" был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте. Первоначально введенный в эксплуатацию в 1979 году, крейсер "Москва" прошел обширный ремонт, призванный улучшить его возможности, и вернулся в рабочее состояние только в 2021 году.

"Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину нанесен ущерб двум ключевым военно-морским объектам России, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов". Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – сообщает разведка.

Вечером 14 апреля российское командование признало, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт назначения. "Корабль потерял остойчивость (способность противостоять крену или дифференту, возвращаться в состояние равновесия после возмущающего воздействия, – ред.). В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — объяснило командование оккупантов.

13 апреля Одесская ОВА сообщила об атаке крейсера ракетами "Нептун". Российские военные предполагали, что удар нанесли с позиций между Вознесенском и Николаевом.

Вооруженные силы Украины уничтожили большой десантный корабль (БДК) "Саратов" ракетой "Точка-У" в порту Бердянска 24 марта. Помимо него пострадали пришвартованные рядом БДК "Орск", корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 24 марта говорил, что россияне хотели доставить на корабле "Саратов" 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР.