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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Через втрату двох суден РФ перегляне свою позицію в Чорному морі, — розвідка Британії

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крейсер "Москва", БДК "Саратов", Чорноморський флот, флагман ЧФ, Чорне море
Російський Чорноморський флот втратив флагман "Москва" та ВДК "Саратов"

Втрата крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов" призвела до того, що позиції російського флоту в Чорному морі ослабли.

Після вторгнення російських військ в Україну Чорноморський флот Росії втратив два ключові військово-морські об'єкти. Це похитнуло становище флоту Чорному морі. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Росія визнала, що крейсер "Москва" типу "Слава" затонув, — сказано в повідомленні розвідки. — Будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, "Москва" виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони".

Корабель радянської епохи "Москва" був одним із трьох крейсерів класу "Слава" в російському флоті. Спочатку введений в експлуатацію в 1979 році, крейсер "Москва" пройшов великий ремонт, покликаний поліпшити його можливості, і повернувся в робочий стан тільки у 2021 році.

"Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну завдано шкоди двом ключовим військово-морським об'єктам Росії, першим із яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов". Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", — повідомляє розвідка.

Увечері 14 квітня російське командування визнало, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт призначення. "Корабель втратив стійкість (здатність протистояти крену або диференту, повертатися в стан рівноваги після обурювального впливу — ред.). В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", — пояснило командування окупантів.

13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припускали, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом.

Збройні сили України знищили десантний корабель (ВДК) "Саратов" ракетою "Точка-У" в порту Бердянська 24 березня. Крім нього постраждали пришвартовані поряд БДК "Орськ", кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ". Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 24 березня говорив, що росіяни хотіли доставити на кораблі "Саратов" 400 морпіхів, 20 танків і 40 БТР.