Через втрату двох суден РФ перегляне свою позицію в Чорному морі, — розвідка Британії

Втрата крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов" призвела до того, що позиції російського флоту в Чорному морі ослабли.

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Після вторгнення російських військ в Україну Чорноморський флот Росії втратив два ключові військово-морські об'єкти. Це похитнуло становище флоту Чорному морі. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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"Росія визнала, що крейсер "Москва" типу "Слава" затонув, — сказано в повідомленні розвідки. — Будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, "Москва" виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони".

Корабель радянської епохи "Москва" був одним із трьох крейсерів класу "Слава" в російському флоті. Спочатку введений в експлуатацію в 1979 році, крейсер "Москва" пройшов великий ремонт, покликаний поліпшити його можливості, і повернувся в робочий стан тільки у 2021 році.

"Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну завдано шкоди двом ключовим військово-морським об'єктам Росії, першим із яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов". Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", — повідомляє розвідка.

Увечері 14 квітня російське командування визнало, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт призначення. "Корабель втратив стійкість (здатність протистояти крену або диференту, повертатися в стан рівноваги після обурювального впливу — ред.). В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", — пояснило командування окупантів.

13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припускали, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом.

Збройні сили України знищили десантний корабель (ВДК) "Саратов" ракетою "Точка-У" в порту Бердянська 24 березня. Крім нього постраждали пришвартовані поряд БДК "Орськ", кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ". Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 24 березня говорив, що росіяни хотіли доставити на кораблі "Саратов" 400 морпіхів, 20 танків і 40 БТР.