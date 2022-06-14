Поділять на округи: у РФ показали, що буде з Україною в разі окупації (фото)

Пропагандисти опублікували карту, на якій видно нову схему "адміністративно-територіального поділу колишньої України". Водночас стверджується, що це "перехідний період" терміном на 3-5 років.

У Санкт-Петербурзі під час офіційного економічного форуму показали карту України з адміністративно-територіальним розподілом, який нібито встановлять на перехідний період терміном від трьох до п'яти років після завершення спецоперації. Про це повідомляє Telegram російського пропагандиста Олександра Коц.

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Пропагандист зазначив, що на поданій схемі під номером один значиться "Західний територіальний округ", що складається з восьми областей із міжрегіональною столицею в місті Хмельницькому.

Як повідомляє російське видання "Репортер", на схемі під номером два є "Центральний територіальний округ", до якого мають увійти Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області з центром у Києві.

Чи є реакція з боку України?

Український політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook прокоментував публікацію Коца. За його словами, схема окупованої України стане доповненням до розмов про всілякі компроміси у війні з РФ.

"Це до теми "припинення війни", "досягнення домовленостей з Росією" та можливих компромісів", — прокоментував публікацію Голобуцький.

Політолог зазначив, що схема представлена не на якійсь вечірці за участю "імперця Гіркіна", а на офіційному заході, де оприлюднили раніше розроблені та затверджені плани щодо тотальної окупації та розділу України.

"І це те, що має бути спрямоване офіційним Києвом усім союзникам, а також лідерам тих країн, які наполягають на "примиренні" та "завершенні війни" і виступають проти надання Україні зброї, необхідної для перемоги", — вважає він.

За словами експерта, ця схема є чітким і однозначним свідченням того, що чекає на Україну, якщо Росія здобуде перемогу в цій війні.

Нагадаємо, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що президент Володимир Зеленський нібито готовий передати Польщі суверенітет України. За його словами, Варшава нібито підштовхує Київ до фактичної передачі контролю за ключовими державними функціями та установами України.

Російські спецслужби в червні почали масово купувати супутникові знімки території України через підставні фірми. Як повідомив військкор Андрій Цаплієнко, росіяни здебільшого цікавляться локаціями у Києві, базами нафтопродуктів, транспортними вузлами тощо.